banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Özel izinle dünya evine girdiler

Güncel 25.12.2020, 10:38
Özel izinle dünya evine girdiler
1/10

Artvin’de Korona virüs yasakları nedeniyle düğün yapamayan çift, 1 saatlik özel izin alarak dünya evine girdi. Gelin Fatma Özçelik, hayalini kurduğu gelinliği bir saatlik giymenin mutluluğunu yaşadı.