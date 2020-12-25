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Özel izinle dünya evine girdiler
Güncel
25.12.2020, 10:38
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Artvin’de Korona virüs yasakları nedeniyle düğün yapamayan çift, 1 saatlik özel izin alarak dünya evine girdi. Gelin Fatma Özçelik, hayalini kurduğu gelinliği bir saatlik giymenin mutluluğunu yaşadı.
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