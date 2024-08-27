Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu Tüzük Önerileri Buluşması düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kurul toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe belediye başkanları ve parti kurul üyeleri katıldı. Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin çıkarmış olduğu dijital demokratik katılım uygulamasıyla ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kurultayla ilgili konuşarak “Tüzük kadar önemsediğimiz ve heyecan duyduğumuz bir diğer kısım ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde başlatacağımız program kurultayı toplantılarıdır. 7, 8 Eylül günlerini en az 6 ay sürecek hazır olduğumuzda kurultayımızı çağıracağımız ve CHP’nin iktidar perspektifini, iktidar hedefini adeta gelecekteki hükümet programını ortaya koyabilecek, şekillendirecek. Bugünü gören, dünyayı gören ve geleceğe CHP’nin bu ülkeyi nasıl yöneteceğini tarif edebilecek olan programı hep birlikte şekillendireceğiz. 7’si ve 8’inde oluşturulacak 20 farklı çalışma ekibinde hangi delegemiz, hangi masaya, hangi odaya, hangi konuya katkı vermeyi yakın hissediyorsa orada olacak ve oluşturulacak masalarda sivil toplumla akademisyenlerle, dünyadaki akrabalarımızın siyasi temsilcileriyle önerecek, tartışacak ve nasıl bir süreç yürümemiz gerektiğini orada gerçekleştirecekler. Ardından Türkiye’ye açılacağız. 81 ile gideceğiz. Yüzlerce ilçeye gideceğiz. O ilçedeki sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, halkın kendisiyle bir araya geleceğiz. CHP’nin iktidarında CHP’den ne beklediklerini dinleyeceğiz. Kendi birikimimiz, siyasi duruşumuz, gelecek hedeflerimiz üzerinden bunlara hazır olan önerilerimizi ya da bulmamız gereken çözümleri geliştirip bunların her birini kağıda döküp bir ortak metni hazırladığımızda kurultayı bir kez daha çağırıp o kurultayda CHP’nin ikinci yüz yıl programını ortaya çıkaracağız” dedi.

“En katılımcı tüzüğü yapacağız”

CHP’nin çıkarmış olduğu dijital demokratik katılım uygulamasıyla ilgili bilgiler veren Özel, “Büyük bir özveriyle Türkiye’deki siyasi partilerdeki en demokratik tüzüğü yapacağız. En katılımcı tüzüğü yapacağız. Hep birlikte tartışacağız. Bana da sürpriz oldu aylar önce dijital demokratik katılımı hazırladık. Üyelere duyurularım denen videoyu bir daha izledim. O video şu demek; bütün dünyanın tartıştığı bir şeyi ilk kez CHP’nin yapması demek. Evinizden elinizdeki cep telefonuyla partiyi yönetmek demek. İtirazı önceden değil sonradan söylemek demek. Uyarıyı bir hata yapılmadan, bir katkıyı en başından verebilmek demek. O gün sadece sorduğumuz sorulara yüzdesel cevaplar, cinsiyet ve yaş dağılımları alıyorken arkadaşlarımızın inanılmaz emekleriyle ve teknolojiyi doğru yerden okuyarak ve kullanarak sayfalarca yazacağınız önerileri kategoriler halinde bizim okuyabileceğimiz binlerce görüş içerisinden doğru seçenekler bölmüş uyarılara dönüştürebilecek bir alt yapıyı sağladık. Söyleyecek sözü olan zaten bu tip toplantılar yapıldı şimdi tüzükte yenilerini ortaya koyuyoruz. Ama dijital olarak bütün süreçlere doğrudan katılabileceğiniz eğer ilçeniz tercih ediyorsa dünyanın öbür ucunda bile kendi mahalle seçimlerinizde oy kullanabileceğiniz bir sürece ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.