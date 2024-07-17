İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde düzenlenen Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.



Özbekistan'dan üst düzey katılım

Özbekistan Navoi Valisi Tursunov Normat Tulkunovıch’in sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akrom Aliyev bir konuşma yaptı. Toplantıya, Navoi İli Vali Yardımcısı Gafforov Elbek Istamovich, Özbekistan Türkiye Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Yangibaev Khamid Davronbekovich katıldı.



Kebapçıoğlu: "İki ülke arasındaki bağ güçlenecek"

Özbekistan’la Türkiye’nin derin bir ilişkisi olduğunu vurgulayan T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Özbekistan’daki ticaret ve yatırım fırsatlarını konu alan bir toplantının düzenlenmesinin Türkiye-Özbekistan bağlarına güçlü bir ivme kazandıracağını belirterek, Dışişleri Bakanlığı olarak gereken ilgi ve katkıyı vereceklerini ifade etti.



Özpoyraz: "Yatırımcı sayısı artırılmalı"

Özbekistan’ın en önemli ihraç ürünlerinden birinin pamuk ve pamuk ipliği olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Dikili, Kınık ve Bayındır ilçelerindeki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgelerinde, Özbekistan ile iş birliğinin yapılabileceğini vurguladı. Özpoyraz, Özbekistan ile iş yapan firma ve yatırımcı sayısının artırılmasına odaklanılması gerektiğini belirtti.



Akdaş: "Ticaret fazlası veren bir konumdayız"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir’in Özbekistan ile yaptığı ticarette, ticaret fazlası veren bir konumda olduğunu belirterek “Özbekistan ile geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı ticaretimizin gelişmesi adına atılmış olumlu bir adımdır. Özbekistan ile dış ticaretimiz, 2023 yılında 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, gerçek potansiyelin çok altındadır. İzmir ile Özbekistan arasında 110 milyon dolar olan ticaret hacminin de istenen seviyede olmadığını görüyoruz. İzmir’in barındırdığı potansiyel, kentimiz ile Nevai bölgesi arasında yapılabilecek geniş işbirliklerinin varlığına işaret etmektedir.” dedi.



Uçak: "Sürdürülebilir tarımda iş birliği"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak yaptığı açılış konuşmasında, kuraklık ve aşırı hava şartları oldukça hassas bir bölgede yer alan Özbekistan’ın, modern tarım teknikleri ve teknolojilerini benimsediğini söyleyerek, tarımsal sulama sistemlerinin teşvik edilerek sürdürülebilir tarım ve su yönetimi konularında iş birliği yapılabileceğini vurguladı.



Navoi Valisi Tulkunovich: "Ulaştırma hizmetlerinin yüzde 50'sini devlet karşılıyor"

Özbekistan Navoi İli Valisi Tursunov Normat Tulkunovich yaptığı sunumda, Navoi bölgesinin tamamının Organize Sanayi Bölgesi olarak yasal statüye sahip olduğunu anlattı. Vali, buraya yapılacak yatırımların teşvik edilmesi amacıyla emlak, su ve kurumlar vergisi gibi vergilerden yatırımcıların muaf tutulduğundan bahsetti. Aynı zamanda, ihracatı ve yatırımı kolaylaştıracak imkanlar sağlamak için ulaştırma hizmetlerinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını ve devletin yer tahsis kolaylığı sağladığını belirtti. Vali, Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek, Özbekistan’a Türk yatırımcıları davet etti ve ortak projelerin geliştirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.



Bakan Yardımcısı Aliyev: "Nüfusun yüzde 60’ı genç"

Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akrom Aliyev, Özbekistan nüfusunun yüzde 60’ını gençlerin oluşturduğunu vurguladı. Özbekistan’da büyük reformlar yapıldığını ve bu reformların meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını belirten Bakan Yardımcısı Aliyev, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin katlanarak artması için tüm şartların mevcut olduğunu vurguladı.