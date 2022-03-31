Özbekistan'da hazırlanan 'Ramazan geldi Ramazan' şarkısı izlenme rekorları kırıyor!

Özbekistan'da hazırlanan bu video klip bir anda diğer Türkî devletlerine de yayıldı. Özbek sanatçıların vatandaşlarla birlikte seslendirdiği "Ramazan Keldi Ramazan" videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken bir çok TV ekranından da haber konusu oldu. Söz: Abror Muxtor Aliy Müzik: İqbol Muhammad'e ait Çağatay Türkçesiyle (Özbek Türkçesi) seslendirilen "Ramazan keldi ramazan" ilahi tarzı muhteşem bir seslendirme... Sözleri de harika yazılmış... Yazanın da söyleyenin de dillerine sağlık.