Oytun Erbaş pavyon çıkışı bombayı patlattı! 'Atom fiziğinin de profesörlüğünde canı cehenneme'

Covid-19 salgınının ilk günlerinde "Türklere koronavirüs bulaşmaz" diyerek gündem olan Oytun Erbaş bu sefer de gittiği pavyon çıkışı bomba sözlerle gündemde.

'Pavyon çıkışında "Atom fiziğinin de profesörlüğünde canı cehenneme" dedi sosyal medya sallandı'

Doç. Dr. Oytun Erbaş Ankara'da bir pavyon çıkışında objektiflere yansıdı. Sosyal medyada, yayınlanan görüntülerde kendisine bir pavyonun önünde "Kocaman doktor beni dinlemeye geliyor. "Bu bilimin hali ne olacak hocam. Bu ilmin bu filmin hali? diye sorulan Oytun Erbaş, "Abi atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme" dedi.

'Koronavirüs Türklere bulaşmaz'

Türkiye'de yaptığı araştırmalar ile adından söz ettiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs Türkiye'ye gelse bile salgın yapamayacağını söylemişti.