Zeynela Motorlu Taşıtlar A.Ş., Anadolu Isuzu’nun Belarus ve Ukrayna distribütörlüğünü üstlendi

Avrupa taşımacılık ağında önemli bir transit noktası olan Belarus’ta kurulan ve 2020 yılında Ukrayna ve Türkiye şirketlerini kurarak hizmet ve faaliyet alanını genişleten Zeynela Motorlu Taşıtlar A.Ş., Anadolu Isuzu otobüslerinin Belarus ve Ukrayna’daki distribütörlüğünü üstlendi. Ürün grupları içerisinde toplu taşıma, şehir içi, şehirler arası ve okul otobüslerinin dizel, doğal gaz, elektrikli versiyonları bulunan distribütörlük anlaşması kapsamında Zeynela, ulaştırma ve taşımacılık sektöründe geniş bir kitlenin ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilecek bir konuma yükseldi.

“Satış sonrası servisi önemsiyoruz”

Zeynela’nın aynı zamanda Koluman markalı ürünlerin de Belarus ve Ukrayna’daki distribütörlüğünü yürüttüğünü belirten Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, Anadolu Isuzu iş birliği hakkında şunları söyledi: “Avrupa taşımacılık ağında önemli transit noktalarından Belarus ve Ukrayna’da ticari araç ve ekipman alanında öncü otomotiv firmalarının distribütörlüğünü yürüten Zeynela, bu anlaşma sayesinde ürün yelpazesini genişletmiş oldu. Zeynela olarak satışın yanı sıra satış sonrası servise de oldukça önem veriyoruz. Bu doğrultuda bayi yapılanmamızı 2 yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Ukrayna özelinde ise 2022 sonuna kadar 25’in üzerinde noktayla bayi ağımızı büyük ölçüde oluşturmayı hedefliyoruz. Stratejimizi bölgesel anlamda bayi ve servis yapılanmasını oluşturmak şeklinde belirledik. Öte yandan bayilik başvuruları da almaya başladık.”

Otomotivde yüzde 100 büyüme öngörüsü

Dünya standartlarına sahip kaliteli ve uzun ömürlü ürünleri rekabetçi imkanlarla taşımacılık ve ulaştırma sektörüne sunduklarını aktaran Soycan, “Vizyoner bakış açımız ile sektörün önde gelen uluslararası markalarının faaliyet gösterdiği pazarlarda ağımızı geliştirmeye devam ediyoruz. %100 Türk sermayesiyle kurduğumuz ve bağımsız yapısını koruyan bir şirket olarak doğru ürünü, doğru pazara sunma kabiliyetimiz ve lokal ekiplerle, multi-dil ve multi-kültürle hareket etmemizle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Otomotivde bünyemize katılan yeni global markalarla yüzde 100’ün üzerinde büyüme öngörüyoruz” dedi.