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Yüzde 100 Elektrikli Karsan e-ATA’nın İlk Teslimatı Romanya’ya!

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, Avrupa pazarında elektrikli ürünleriyle büyümeye devam ediyor. Yaygın satış-servis ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdüren Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk teslimatını Romanya’ya gerçekleştirdi.

Otovitrin 31.12.2021, 13:27
Yüzde 100 Elektrikli Karsan e-ATA’nın İlk Teslimatı Romanya’ya!

Elektrikli Karsan e-ATA,

İlk Olarak Romanya’da Yollara Çıkıyor

Kentlere sunduğu modern toplu taşıma çözümleri ile Karsan, toplam 10 adet e-ATA’yı Slatina şehrinin hizmetine sunacak. 10 metre uzunluğundaki pantograflı e-ATA’nın Slatina belediyesine ilk teslimatını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Pek çok Avrupa ülkesinde, 6 m’den 18 m’ye kadar sunduğumuz Karsan elektrikli ürünlerimizle toplu ulaşımda dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümler sunuyoruz. İlk e-ATA ihracatımızı da araç filosu ve satış sonrası yapılanmasıyla varlığımızı güçlendirdiğimiz Romanya’ya gerçekleştirmiş olduk. Bugün dünyanın dört bir yanında dolaşan 250’nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, gelecek yıl Avrupa’nın birçok şehrine teslim edeceğimiz yeni modellerimiz ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Romanya’nın Slatina şehrine ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 10 metrelik e-ATA ürünümüzle de Avrupa’da büyümenin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Çevreci kimliğe, konfora, yüksek performansa ve ideal boyutlara sahip Karsan’ın elektrikli araçları, etkin bayi ve servis yapılanmasıyla birlikte Avrupa şehirlerine sunulmaya devam ediyor. Avrupa’da güçlenmeyi sürdüren Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını Romanya’ya gerçekleştirdi.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, toplam 10 adet 10 metrelik e-ATA otobüsünü Slatina şehrinin hizmetine sundu. Bunun yanında Karsan, Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasını gerçekleştirerek,

Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA anlaşmasına imza atmıştı. 2 milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübesiyle Karsan, bu otobüsleri de 2022 yılında Romanya’nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyor. Böylece Karsan, çevreci, sıfır emisyonlu ve son teknoloji elektrikli ticari araçlarıyla birçok kentin ulaşım altyapısını modernize ederken, markanın Avrupa’daki elektrikli araç filosu ise 250’yi aşmış oldu.

Romanya’nın Slatina şehrine yapılan ilk teslimatı değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Pek çok Avrupa ülkesinde, 6 m’den 18 m’ye kadar sunduğumuz Karsan elektrikli ürünlerimizle toplu ulaşımda dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümler sunuyoruz. İlk e-ATA ihracatımızı da araç filosu ve satış sonrası yapılanmasıyla varlığımızı güçlendirdiğimiz Romanya’ya gerçekleştirmiş olduk. Bugün dünyanın dört bir yanında dolaşan 250’nin üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, gelecek yıl Avrupa’nın birçok şehrine teslim edeceğimiz yeni modellerimiz ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Romanya’nın Slatina şehrine ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 10 metrelik e-ATA ürünümüzle de Avrupa’da büyümenin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketi

İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, normal bir otobüs rotasında yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, tüm gün klimanın çalıştığı koşullardan ödün vermeden tamamen gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebiliyor.

Güçlü motoruyla her yol koşuluyla başa çıkabiliyor

Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh’e çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerlere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lik azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Avrupa’nın farklı şehirlerinin farklı coğrafi koşullarına tam uyum sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, futuristik dış tasarımıyla da göz dolduruyor. Yolculara iç mekanda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu

kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89’un üzerinde, 18 metrede ise 135’in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.

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