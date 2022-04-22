Yüce Auto’nun, ŠKODA araçları için tercihi 5 yıl daha Castrol

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye’nin önemli otomotiv distribütörlerinden biri olan Yüce Auto ile iş birliğini 5 yıl daha uzatacak anlaşmayı imzaladı. Bu iş birliği kapsamında Yüce Auto, ŠKODA markalı araçlara, 25 yıldan fazla süredir olduğu gibi yetkili servislerinde Castrol ürünlerini tavsiye edecek.

Yüce Auto ile iş birliklerini 5 yıl daha uzatacak anlaşmayı imzalamaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Türkiye çapında 46 yetkili satıcı ve 51 yetkili servis noktasına sahip olan Yüce Auto ile uzun yıllara dayalı bir iş birliğimiz var. Sağlam temellere dayanan çalışma ortaklığımızı geliştirerek 5 yıl daha sürdüreceğiz. ŠKODA gibi her yıl satışını artıran bir markanın satış sonrası servis aşamasında Castrol’e güvenmesi işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Yüce Auto Genel Müdürü Zafer Başar ise, “Otomobilin performans, konfor, kullanım ömrü gibi değerlerinin önemli bir bileşeni de motor yağıdır. Uzun yıllardır çözüm ortaklığı gerçekleştirdiğimiz Castrol, markamız ve modellerimize artı bir değer katmaktadır. Bu iş birliğinin uzun yıllar daha sürmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.