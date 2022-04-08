Yüce Auto ŠKODA’ya Büyük Ödül

ŠKODA Auto tarafından her yıl düzenlenen Yılın ithalatçısı ödül töreninde layık görüldüğü “Uluslararası Satışlar Ödülü” ŠKODA Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından Yüce Auto ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar’a verildi.

“Doğru stratejilerimizin karşılığını aldık”

Yüce Auto ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar ödül töreninde yaptığı konuşmada zor bir yıl geçirdiklerini belirterek “Ancak doğru stratejiler ile başarıya ulaştık. Bu ödül bizim motivasyonumuzu daha da arttırdı. 2022 yılında da bu başarımızın devam etmesini hedefliyoruz. Bu ödülde emeği geçen tüm Yüce Auto ŠKODA ailesine ve bizi bu ödüle layık gören ŠKODA’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Yüce Auto ŠKODA’nın bağlı bulunduğu Uluslararası Satışlar bölgesinde yer alan 40 ülke arasında gösterdiği büyüme performansı ve kalitesel sonuçlar gözetilerek yapılan değerlendirmede 25.228 adetlik satışa ulaşan Yüce Auto Skoda, bölgesinde satış gelişiminde en başarılı ülke ödülünü aldı.

2015 ve 2019 yıllarında ŠKODA Auto tarafından dünyadaki 103 distribütör arasında “Satış Sonrası Hizmetler kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülü”ne 2 kez layık görülen Yüce Auto Skoda, 2018 yılında da “Marka ve Kalite Yönetimi” kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülü”nü kazanmıştı.