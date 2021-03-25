Yüce Auto Kincentric Best Employers Kapsamında İkinci Kez En İyi İş Yeri Unvanıyla Taçlandı

Kurumsal şirketler dünyasında yakından takip edilen “Kincentric Best Employer” Ödülü alan şirketlerden biri Yüce Auto oldu. Kincentric’in 50 yıldan daha uzun süredir çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında Yüce Auto, 2021 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “Kincentric Best Employer Türkiye 2021” unvanını elde etti.

Değerlendirmeler, Çalışan Bağlılığı’nın yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” endekslerine göre yapıldı.

Kincentric tarafından dünya çapında 20 yıldır gerçekleştirilen En İyi İşyerleri Programı, 78 farklı pazarda uygulanıyor ve sadece son 5 yılda 4.000’in üzerinde farklı şirket programa dahil oldu. Türkiye’de ise 2006 yılından bu yana uygulanan Best Employers (En İyi İşyerleri) Programı, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırması olarak öne çıkıyor.

Yüce Auto, en objektif ölçümlerin, yani Çalışan Görüşü’nün değerlendirildiği programda, bir kez daha kurumsal şirketler alanında başarısının sırlarından birinin insan kaynağı olduğunun altını çizdi.

Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak yenilikçi yaklaşımlar sunan Yüce Auto, alanında öncü rol oynamaya devam ediyor.