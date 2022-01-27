Yüce Auto “En İyi İş Yeri” Ünvanı ile Başarısını Perçinledi

Kurumsal şirketler dünyasında yakından takip edilen, Kincentric’in 50 yılı aşkın süreyle çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında “Kincentric Best Employer” ödülünü alan şirketler çalışan bağlılığının yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” endekslerine göre değerlendiriliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ölçümlemeler sonucu Yüce Auto bu ödüle layık bulundu.

2016 yılında da aynı ödüle layık görülerek sürdürülebilir başarısını tescilleyen Yüce Auto, insan odaklı kurumsal yaklaşımıyla her zaman çalışan memnuniyetinde öne çıkarken çalışanlarının duyduğu güven ve aidiyetle de fark yaratıyor.

Yüce Auto prestijli ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Yüce Auto İnsan Kaynakları Müdürü Burtay Koraltan “Stratejimizi çalışan mutluluğu üzerine kurguladık. Bu ödülü kazanmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu ödülü ikinci kez kazanmak gösterdi ki hedefimize ulaşmada doğru yoldayız.” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde 20 yıldır yürütülen ve 78 farklı ülkede uygulanan 'En İyi İş Yerleri (Kincentric Best Employers)' programında çalışanların görüşleri doğrultusunda en iyi iş yerleri belirleniyor. Kincentric Best Employers programında son 5 yılda 4 binin üzerinde farklı şirket programa dahil edilirken 15 milyon çalışana ulaşıldı. Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan 'En İyi İş Yerleri' programı, ülkenin en geniş katılımlı iş yeri araştırmalarından biri olarak dikkat çekiyor.