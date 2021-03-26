Yılın ürünü Castrol MAGNATEC seçildi

Türkiye dahil 45 ülkede düzenlenen Yılın Seçilmiş Ürünü Tüketici İnovasyon Ödül programı kapsamında, Türkiye’deki tüketiciler seçimini yaptı. Tüketicilerin oylarıyla seçilen Yılın Ürünleri, online gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı. Castrol MAGNATEC ve Castrol MAGNATEC STOP START ürünleri, bu yıl Türkiye’de altıncı kez gerçekleştirilen programını madeni yağ kategorisinin kazananları oldu.

Yılın Seçilmiş Ürünü 2021 pazar araştırması Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Araştırmada 4012 tüketici oy kullandı. Araç üreticilerinin ve ustaların tercihi Castrol, tüketicilerin de tercihi olduğunu bu kez de ödülle taçlandırılarak gösterdi.*

İnovatif teknolojileriyle farklılaşıyor

Yılın ürünü seçilen Castrol MAGNATEC’in benzersiz kılan özelliği, sahip olduğu DUALOCK molekülleri olarak öne çıkıyor. Bu moleküller hem motorun parçalarına tutunarak hem de birbirine kenetlenerek motor yüzeyinde güçlü bir koruma kalkanı oluştuyor. Castrol MAGNATEC’in bu inovatif teknolojisi sayesinde; motorun çalışmasıyla birlikte hem motor ısınmasında hem de dur-kalk sürüş anlarında meydana gelen motor aşınması yüzde 50** azalıyor.

Madeni yağ kategorisinin bir diğer kazanan ürünü Castrol MAGNATEC STOP START ise tam sentetik baz yağları DUALOCK molekül teknolojisi ile bir araya getirilerek geliştirildi. Castrol MAGNATEC STOP-START, aşınmayı yüzde 50**, yakıt tüketimini ise yılda 60 litre azaltıyor.***

*Nielsen Türkiye tarafından 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye’de 18-55 yaş arasında 4012 tüketici ile yapılan araştırma sonucuna göre Madeni Yağ kategorisinde 20 yaş üzerinde ve arabasının bakımını yaptıran/bakım kararı veren 1.299 tüketiciyle yapıldı.

**ENDÜSTRI TESTI SEQUENCE IVA & CEC OM646LA SONUÇLARINA GÖRE

***Endüstri standartlarına göre kıyaslandığında 15W-40 yağ EUDC (otobanda), EPA NYCC (şehirlerde) ve Castrol Ultra-Idle Cycle (yoğun trafikte) test edildi. Varsayımlar: Yıllık 12.000 km; temsili sürüş oranları (otobanda %60, şehirde %30, yoğun trafikte %10); 15W-40 ile ullanılan yakıt miktarı, 1702 lt. İçten yanmalı motora sahip araçlarda test edilmiştir. Sonuçlar; yol koşullarına, araç türüne ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.