YILIN OTOMOBİLİ YARIŞMASINDA TEST SÜRÜŞLERİ YAPILDI

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) 6’ncı kez düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili-2021” yarışmasında sondan bir önceki etap olan test sürüşleri gerçekleştirildi. OGD üyeleri haziran ayındaki ikinci oylama öncesinde test sürüşü için Intercity İstanbul Park’ta bir araya gelerek, 7 finalist otomobili test ettiler. Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris’in test edildiği etkinlikte otomobiller yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-performans başlıkları üzerinden değerlendiriliyor.

Test sürüşünün ardından final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, ödül töreninin gerçekleşeceği 22 Haziran Salı günü Youtube ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak programda açıklanacak.

ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleştirilen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında ayrıca “Yılın Tasarımı” ödülü de verilecek. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç otomobili seçecek. En fazla oy alan otomobil “Yılın Tasarımı” ödülünü kazanacak.