YILIN EN İTİBARLI TİCARİ OTOMOTİV MARKASI: DACIA

Dacia, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle, “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 17 Mart 2021'de sahiplerini buldu. Yıl içinde itibarını en çok artıran markaların belirlendiği ödüllerde Dacia, "Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası" seçildi.

Bu yıl 53 kategoride gerçekleştirilen araştırmada toplam 12 ilde bin 200 kişiyle görüşülerek, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar “Yılın İtibarlısı” ilan edilirken; bu başarıya ortak olan paydaşları da ödüllendirildi.