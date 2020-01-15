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Yılın En İtibarlı Otomobil Markası: Fiat!

Fiat, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, Binek Otomobil Kategorisi'nde “Yılın En İtibarlı Markası” seçildi. Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, “Otomotiv sektörü açısından zorlu geçen 2019 yılını pazar lideri olarak tamamladık. Başarımızı “Yılın En İtibarlı Markası'' ödülüyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ve Fiat ürün gamında yer alan tüm yenilikçi modellerimizle çıtamızı her geçen yıl daha ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yılın En İtibarlı Otomobil Markası: Fiat!

Fiat, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, Binek Otomobil Kategorisi'nde “Yılın En İtibarlı Markası” seçildi. Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, “Otomotiv sektörü açısından zorlu geçen 2019 yılını pazar lideri olarak tamamladık. Başarımızı “Yılın En İtibarlı Markası'' ödülüyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ve Fiat ürün gamında yer alan tüm yenilikçi modellerimizle çıtamızı her geçen yıl daha ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:09
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Yılın En İtibarlı Otomobil Markası: Fiat!

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması kapsamında; 40 farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

2019 yılını Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri binek otomobil kategorisinde itibarını en çok artıran marka seçildi. Fiat, “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında halk jürisi tarafından “Yılın En İtibarlı Markası” ödülüne layık görüldü.


Başarılar katlanarak devam edecek!

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede;  “2019’da ulaştığımız satış liderliği başarımızı “Yılın En İtibarlı Markası” ödülüyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta 4’üncü kez  “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan Egea Ailesi olmak üzere, Fiat ürün gamında yer alan tüm modellerimizle herkes iyi bir otomobile sahip olsun diye çalışıyoruz. Amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılır kılmak. Ayrıca Fiat Engelsiz Hareket sosyal sorumluluk projemizle mobiliteyi ve motor sporlarındaki varlığımızla da sürüş keyfini ulaşılabilir kılma vizyonumuzu destekliyoruz. 2020 yılında da bu yolda yürümeye devam edeceğiz.’’ dedi.

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