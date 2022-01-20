Yıldırım Turizm’in 13 adet Mercedes-Benz Sprinter Minibüs siparişi teslim edildi

Temelleri, 1996 yılında, Esat Yıldırım’ın bireysel olarak personel ve öğrenci servisi faaliyetlerine başlamasıyla atılan, İstanbul, Kayseri, İzmir, Sivas bölgelerinde personel, okul ve turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Yıldırım Turizm, filosunu Aralık 2021’de satın almasını gerçekleştirdiği 13 Yeni Mercedes-Benz Sprinter araç ile yeniledi.

8’i personel servisi, 5’i de okul minibüsü olmak üzere 13 Yeni Mercedes-Benz Sprinter’in teslimat töreni, 19 Ocak Çarşamba günü, Gülsoy Otomotiv Florya’da, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar yöneticileri ve Yıldırım Turizm yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Yıldırım Turizm CEO’su/Yönetim Kurulu Başkanı Esat Yıldırım ve Yıldırım Turizm Filo Sorumlusu Macit Yıldırım’a araçlarını; Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İkinci El Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koordinatörü Cihangir Eradagör, Gülsoy Otomotiv Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy ve Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil teslim etti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2020’de olduğu gibi 2021 yılını da yolcu taşımacılığı alanında lider olarak tamamlayarak 2022’deki teslimatlarımıza Yıldırım Turizm ile başlıyoruz. 2021’de Türkiye’deki 25. yılını kutladığımız Sprinter, 1996’dan günümüze hem personel hem de okul servisi alanlarında sektörümüzün öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. Sprinter araçlarımız, konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra uygun işletme maliyetleri ve düşük yakıt tüketimiyle de müşterilerimizin vazgeçilmezi oldu. Yeni Sprinter’de bunlara ek olarak Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı opsiyon sunuyoruz. Filosunu Mercedes-Benz Sprinter ile güçlendiren Yıldırım Turizm’e yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, tüm Gülsoy Otomotiv çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Yıldırım Turizm CEO’su Esat Yıldırım: “Temellerini bizzat 1996’da attığım Yıldırım Turizm, 1998 yılında Yıldırım Turizm Taş. Ser. Hiz. İnş. Ltd. Şirketi adı altında kurumsallaşmıştır. Şirketimizin 24 yıllık başarılı yolculuğuna katkısı olan öncelikle çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve referanslarıyla müşteri portföyümüzü artıran, uzun yıllardır hizmet verdiğimiz müşterilerimize teşekkürlerimi sunarım. Araç parkımızın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif ticari araç sınıfında tercihimizi 2011 yılından itibaren Mercedes-Benz markasından yana kullanıyoruz. Hem sürücülerimiz hem de yolcularımızın ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilen Sprinter’ın yeni nesli ile sürdürülebilir iş birliğimizi 13 adet Sprinter araç alarak devam ettiriyoruz. Konusunda uzmanlaşmış güvenilir kadromuz ve sürekli yenilenen araç filomuzla personel, öğrenci ve diğer tüm ulaşım alanlarında kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkemizle yolumuza devam ediyoruz. Yeni Mercedes-Benz Sprinter Minibüslerimizi teslim eden tüm Mercedes-Benz ekibine ve Gülsoy Otomotiv’e teşekkür ediyor, araçlarımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan Yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 10+1’den 22+1 kişiye kadar farklı seçenekler

Türkiye’deki 25 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’de hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, güvenlik alanında yüksek standartlar sunuyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya cam silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.