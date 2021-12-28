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Yılbaşındaki Tüketim Çılgınlığı Otomotivi Vuracak!

Yedek parça sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Motor AŞİN, pandemi ile gündeme gelen ve gün geçtikçe büyüyen çip krizine dair açıklamalarda bulundu. Çip krizi nedeni ile yaklaşık 2 yıldır yaşanan sıfır araç probleminin bir süre daha hayatımızda olması öngörülüyor. Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “2022 yılının üçüncü çeyreğinde çip krizinde bir çözüme ulaşılabileceği öngörülüyor. Fakat bu, sektöre hemen bir rahatlama getirmeyecektir. Üreticiler her ne kadar kapasite artırımına gitse de, yeni fabrikalar ve yeni oyuncular ile sektöre girmeye hazırlansalar da bu hemen çözülecek bir sorun değil. İlk olarak salgından beri aksayan durumlar giderilmeye çalışılacak ve geçmişin yaraları sarılacaktır. Sektörde tam olarak rahatlama 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar sarkar diye düşünüyoruz. Yılbaşı alışverişlerindeki tüketim çılgınlığı otomotive direkt etki edecek. Sonuç itibariyle kriz otomobillerde bir teknoloji diyetini de mecbur kılıyor.” dedi.  

Otovitrin 28.12.2021, 17:42
Yılbaşındaki Tüketim Çılgınlığı Otomotivi Vuracak!

Otomotiv yedek parça sektörünün başlıca oyuncularından olan Motor AŞİN, salgın ile beraber baş gösteren çip krizine dair açıklamalarda bulundu. Sıfır araç tedarikinde büyük problemler yaratan çip krizinin bir süre daha devam edeceğine, hatta bu krizin daha da büyüyebileceğine değindi. Çözüm bulunsa dahi, bunun sektöre hemen yansımasının mümkün olmadığına, 3 ile 6 ay arasında bir süreye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Kriz otomobillerde teknoloji diyetini mecbur kıldı

Otomobil üretiminde kullanılan çipin ne kadar önemli ve esas bir girdi olduğu pandemi süreci ile beraber anlaşıldı. Çipsiz bir otomotiv üretiminin olmayacağını söyleyen Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Otomobilin içinde 1400’e yakın çip bulunuyor. Motordan beyine, beyinden araç elektroniğine varan tüm detaylar bu çipler ile sonuca vardırılıyor. Birçok konfor ve birçok opsiyonu da bu çipler sağlıyor. Bazı konfor ve opsiyonlardan vazgeçilirse üretimde daha az adette çip kullanılabilir. Fakat dijitalleşmeye doğru gittiğimiz bu dönemde çipsiz bir otomobil üretimi söz konusu dahi olamaz. Start-stop, navigasyon, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi yenilikçi donanımlara bir süre veda etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Zira kriz otomobillerde teknoloji diyetini mecbur kıldı.” dedi.

Yılbaşındaki tüketim çılgınlığı otomotivi tekrar vuracak

Salgının ilk dönemlerinde, 2020 yılının Mayıs ayında açıklanan verilere göre çip krizi sebebi ile 3 milyondan fazla üretimin karşılık bulmaması ile beraber 110 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyordu. Çip krizinin katlanarak büyümesi ile zararda da görülen artışa vurgu yapan Aşçı, “Yeni açıklanan veriler otomotiv sektöründe 210 milyar doları aşan bir üretim kaybından bahsediyor. Çip krizinin sadece otomobil sektörünü değil, tüketici elektroniğini de etkilediği göz önünde bulundurduğumuzda, küresel ekonomiye maliyetinin 500 milyar dolar civarında bir zarar getirdiği söz konusu. Ne yazık ki tüm iyimser tahminler karşılığını bulmadı. Öte yandan yılbaşının gelmesiyle her sene sonunda olduğu gibi bir tüketim çılgınlığı ile karşılaşacağız. Kasım ve Aralık aylarında tüketici elektroniğine olan talep pik yapacağı için çip üreticileri, üretimini tekrar bu yöne kaydırmak durumunda kalacak, bu üreticilerin ürettiği çiplerin yalnızca yüzde 10'u otomotiv endüstrisi için ve otomotiv üretimi ilk öncelikleri değil. Tüketici elektroniğinden çok daha yüksek kar elde ediyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Kriz aynı zamanda küresel ısınma ile de ilintili

Ortaya çıkan bu krizin derinlerinde küresel ısınmanın yattığına dikkat çeken Aşçı, “Uzakdoğu üreticileri Amerika’yı, Amerikalı üreticiler Uzakdoğu’yu suçluyor. Fakat Avrupa'daki araştırmacılar, konunun küresel ısınma ve kuraklıkla da ilintili olduğuna dikkat çekiyorlar. Çip krizi sadece fabrikaların yapılıp, kapasitenin artırılması ile çözülebilecek bir problem değil. Küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklık gibi durumlar için de uzun vadede çözümler yaratılması gerekiyor.” dedi.

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