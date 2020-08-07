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Yetki belgesiz araç satışı yasaklanıyor: 5 bin TL ceza kesilecek

1 Eylül itibarıyla zorunlu olacak ikinci el araç satışında yetki belgesi zorunluluğu yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara 5 bin TL'den başlayan cezalar kesilecek.

Otovitrin 07.08.2020, 16:51
2011
Yetki belgesiz araç satışı yasaklanıyor: 5 bin TL ceza kesilecek

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak. Ancak düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün belgeyi aldığı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden ve sürpriz düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği ile belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

50 BİNDE 5 BİNİ BULMADI

İstanbul'da yetki belgesi alan sayısının 500 civarında olduğunu ancak bu iş ile şehir genelinde uğraşanların sayısına bakıldığında 7 bin civarında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, ülke genelinde yetki belgesi alanların sayısının ise bu işle uğraşanların sayısının 50 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa yüzde 10'u bulmadığını kaydetti. Yetki belgesini almaya hak kazanan ancak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından halen kendisine belgesi teslim edilmemiş olanların da olduğunu vurgulayan Konu, başvuru yapmış ancak henüz kendilerine cevap verilmemiş firma sahiplerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

BELGE YOKSA SATIŞ DA YOK

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeler getiren yönetmelik kapsamında bu işi yapan tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos'ta dolacağının altını çizen Konu, düzenlemeyle birlikte belgesi olmayanların ikinci el araç alım satımı yapamayacağını ifade etti.

KAYIT DIŞILIK AZALACAK

Yetki belgesi zorunluluğunun ikinci el araç piyasasında bir takım boşlukları dolduracağını da kaydeden Konu, bu zorunluluk sonrası her önüne gelenin bu işi gelişi güzel yapmasının önüne geçileceğini, böyle bir engelin de ikinci el piyasasında oluşan ve ciddi boyutlara ulaşan kayıt dışılığın bir nebze de olsa önüne set çekeceğini belirtti.

2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre; 7 milyon civarında ikinci el otomobil satışı olduğu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı olarak alınıp satıldığı biliniyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİLEYEBİLİR

Kayıt dışı satışların ikinci el araç piyasasında azalmasıyla birlikte fiyatlarda da düzelmelerin olmasını beklediklerini dile getiren Konu, ikinci elde fiyatları arttıran en önemli etkenlerden birinin kayıt dışı satışlar olduğunu, bu yüzden de işin bu kısmında yapılan satışların kayıt altına alınmasıyla fiyatlarda da bir miktar gerileme olma şansının ortaya çıkabileceğini vurguladı. Koru, belge zorunluluğu ile galerilerinin de artık daha rahat bir şekilde düşük fiyattan araç bulabileceğini sözlerine ekledi.

İLK ARAÇTA 5 BİN TL CEZA

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bir takım değişiklikler yapıldığını ve düzenlemenin son şeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade eden Konu, düzenlemeye göre yetki belgesi olmadan araç alım satım yapan kişiye ilk araçta 5 bin TL, satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu cezanın katlanarak artmasının öngörüldüğünü belirtti.

BAKANLIK TESPİT EDİP VERGİ MÜKELLEFİ YAPACAK

Konu, yine yeni yapılan değişikliklere göre; ikinci el araç alım satımını kayıt dışı yapılması halinde ise bu kişilerin tespit edilip Maliye Bakanlığı'na bildirileceğini, söz konusu kişilerle ilgili bakanlığın inceleme başlatacağını ve bu kişilerin vergi mükellefi yapılıp, beyanname cezası kesileceğini söyledi.

YETKİSİ OLMAYAN SANALDA DÜKKAN AÇMASIN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önüne giden düzenlemede ikinci el motorlu kara taşıtının satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilanların yayından kaldırılması istenirken, internet ortamında satışa çıkarılan ikinci el araçlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

İLAN YASAĞI GETİRİLSİN

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, işletmelerin her bir ilanından önce Bakanlığın internet sayfasından veya bilgi sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlamaması ve yayımlanmış olanların kaldırılması, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.

SATIŞTAN 7 GÜN ÖNCE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Düzenlemede, ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde. (Yeni Şafak)

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