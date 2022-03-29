Yeşil Muş Ovası Turizm, Mercedes-Benz Türk’ten 5 adet 2022 model Travego teslim aldı

Şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Yeşil Muş Ovası Turizm, Mercedes-Benz Türk’ten teslim aldığı 5 adet 2022 model Travego 16 2+1 ile müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artıracak.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kredi desteği ile satış işlemleri gerçekleştirilen araçların teslimatı için Mercedes-Benz Türk Teslimat Holü’nde bir tören organize edildi. Törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Taylan Özyiğit tarafından Yeşil Muş Ovası Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Harun Özkan, Yeşil Muş Ovası Turizm Genel Müdürü Hakan Kızılkaya ve Yeşil Muş Ovası Turizm Müdürü Yavuz Özkan’a teslim edildi.

Yeşil Muş Ovası Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Harun Özkan; “Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firma olarak, çağın gerekleri ve müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu anlamda araç yatırımlarımız da büyük bir önem taşıyor. Bugün teslim aldığımız 2022 model 5 adet Travego ile tamamı Mercedes-Benz modellerinden oluşan 11 adet aracımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yakıt tüketimi, yedek parça ve servis olanakları, 2.El değeri ve sahip olduğu bagaj hacmi yeni araç yatırımımızda Travego’yu seçmemizdeki ana unsurlar oldu” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan da şu açıklamalarda bulundu: “Kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda yenilenen araçlarımıza; benzersiz güvenlik donanımları, yolcu, muavin ve sürücü konforunu artıracak birçok özellik eklendi. Özellikle sürücü konforunu en ideal noktaya taşıyan otomatik vites özelliği, yeni araçlarımızda yakıt sarfiyatını yüzde 4’e varan oranlarda düşürüyor. Yeni araçlarının Yeşil Muş Ovası Turizm'e bol kazanç getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise şunları söyledi: “Odağına insanı alan bir firma olarak, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi hedefimiz doğrultusunda sunduğumuz yenilikler ile seyahatlerde yeni standartları belirlemeye devam ediyoruz. Sektörün öncü markası olarak, bu kapsamda yaptığımız çalışmalar çerçevesinde yeni Travego’da da birçok yeniliği devreye aldık. Müşterilerimizden gördüğümüz ilgi de yaptığımız yoğun çalışmaların karşılıksız kalmadığını gösteriyor. Mercedes-Benz’den ilk aracını yaklaşık 40 yıl önce satın alan Yeşil Muş Ovası Turizm, yıllardır olduğu gibi yeni araç yatırımında da yine markamızı tercih etti. Yeni araçları ile müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırma şansına sahip olacak Yeşil Muş Ovası Turizm, aynı zamanda rekabette de çok önemli avantajlar elde edecek.”