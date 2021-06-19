Yerli Üretici Karsan, Avrupa’da Elektrikli Pazarının Lider Markası Oldu!

Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli

modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı

yakaladı. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde

24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e

ulaştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs

ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 3,5 - 6 ton arası elektrikli minibüs

sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan

mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla

rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya,

İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet

veriyor. Jest Electric’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün

boyutlarının yanı sıra Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler

alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

“Minibüs alanındaki deneyimlerimizi teknolojiyle birleştirdik”

Jest Electric’in başarısını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “50 yılı aşkın

süredir Türkiye’de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, buradaki

derin tecrübemiz Avrupa’daki başarımızın da temelini oluşturuyor. Avrupa pazarının

ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha

araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu

çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW i teknolojisiyle

birleştirdik. Ar-Ge ekibimizin özverili çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek performanslı ve

ideal boyutlarıyla tercih edilen bir model ortaya çıkardık. Jest Electric’in sadece iki yıliçerisinde kendi sınıfında pazar lideri olması ise doğru adımlar attığımızın göstergesi.

Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa’da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve

performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye

konuştu.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip Jest Electric 210 km’ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest

Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine

BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil

sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest

Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları

yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik

ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan

ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız

süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.