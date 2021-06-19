Yerli Üretici Karsan, Avrupa’da Elektrikli Pazarının Lider Markası Oldu!
Karsan’ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 43 pazar payı elde ederek Avrupa’da pazarın lideri oldu. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020’deki pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Böylece Jest Electric, 3,5-6 ton arası elektrikli minibüs sınıfındaki rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri olmayı başardı.
Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli
modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı
yakaladı. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde
24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e
ulaştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs
ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 3,5 - 6 ton arası elektrikli minibüs
sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan
mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla
rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya,
İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet
veriyor. Jest Electric’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün
boyutlarının yanı sıra Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler
alanında yatırımları da büyük rol oynadı.
“Minibüs alanındaki deneyimlerimizi teknolojiyle birleştirdik”
Jest Electric’in başarısını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “50 yılı aşkın
süredir Türkiye’de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, buradaki
derin tecrübemiz Avrupa’daki başarımızın da temelini oluşturuyor. Avrupa pazarının
ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha
araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu
çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW i teknolojisiyle
birleştirdik. Ar-Ge ekibimizin özverili çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek performanslı ve
ideal boyutlarıyla tercih edilen bir model ortaya çıkardık. Jest Electric’in sadece iki yıliçerisinde kendi sınıfında pazar lideri olması ise doğru adımlar attığımızın göstergesi.
Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa’da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve
performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
Yüksek manevra kabiliyetine sahip Jest Electric 210 km’ye kadar menzil sunuyor
Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest
Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine
BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil
sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest
Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları
yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik
ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan
ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız
süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.