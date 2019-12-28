“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasını değerlendirdi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacağına ilişkin kararı değerlendiren Baran Çelik, şu açıklamada bulundu:

“Bursa, otomotiv ekosisteminin merkezi”

“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Bursa, Türkiye otomotiv eko sisteminin merkezi konumunda yer alıyor. Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. Buradaki en önemli noktalardan birisi de 60 yıldır ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Bursa’nın, otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak olmasıdır. Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerimizi endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir. Bursa kararı dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve TOGG Yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz.”