Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449

“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının en doğru karar olduğunu belirterek “Türkiye otomotiv eko sisteminin merkezi olan Bursa, 60 yıldır ülkemizde endüstrisinin gelişmesinde lider rol üstleniyor. Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede” dedi.

“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının en doğru karar olduğunu belirterek “Türkiye otomotiv eko sisteminin merkezi olan Bursa, 60 yıldır ülkemizde endüstrisinin gelişmesinde lider rol üstleniyor. Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede” dedi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:53
1238 Okunma
“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasını değerlendirdi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yerli elektrikli otomobil üretim tesisinin Bursa'da kurulacağına ilişkin kararı değerlendiren Baran Çelik, şu açıklamada bulundu:

“Bursa, otomotiv ekosisteminin merkezi”

“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Bursa, Türkiye otomotiv eko sisteminin merkezi konumunda yer alıyor. Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. Buradaki en önemli noktalardan birisi de 60 yıldır ülkemiz otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen Bursa’nın, otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak olmasıdır. Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerimizi endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir. Bursa kararı dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve TOGG Yönetimine şükranlarımızı sunuyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota'dan yerli otomobile tebrik
Toyota'dan yerli otomobile tebrik
SEAT’ın SUV’lara giden yolu
SEAT’ın SUV’lara giden yolu
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim