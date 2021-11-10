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Yerli otomobil TOGG'un tahmini fiyatı belli oldu!

Yerli otomobil fabrikasını ziyaret eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüştü. Altaylı, yerli otomobilin maliyetini açıkladı.

Otovitrin 10.11.2021, 10:09
Yerli otomobil TOGG'un tahmini fiyatı belli oldu!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş ile yerli otomobilin üretileceği fabrikada yaptığı gezintiyi aktardı. Fatih Altaylı'nın TOGG ile ilgili maliyet açıklaması dudak uçuklattı. TOGG'un maliyetinin 40 bin euro (450 bin TL) olacağını tahmin eden Altaylı, "Euro daha fazla artarsa ben bile alamam" dedi.

"HONDA'DAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYİ ALDIK"
Köşe yazısında Fatih Altaylı, devasa boyuttaki fabrikayı Renault'un sandığını ve Türkiye'den çekilen Honda'nın fabrikasının neden alınmadığını Gürcan Karakaş'a sordu. Gürcan Karakaş soruya, "Bizim üretim takvimimize uymadığı için Honda fabrikasını almadık ama Honda'daki en önemli şeyi aldık" diyerek Honda'dan ayrılan Murat Akdaş'ı gösterdi.

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"VERGİ KONUSUNDA DEVLET BİR ŞEYLER YAPABİLİR"
TOGG fabrikasının inşaatının Mayıs 2022'de biteceğini aktaran Fatih Altaylı, Gürcan Karakaş'ın hedeflenen üretim sayısından daha fazla üretim yapmayı planladığını aktardı.

Gürcan Karakaş'a "Bu aracı bana göre 40 bin euro civarında mal edersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz" dediğini belirten Fatih Altaylı, Karakaş'ın maliyeti biraz daha aşağı çekilebileceğine inandığını vurgulayarak; "Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile baş başa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart" ifadelerini kullandığını söyledi.

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TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler paylaşmıştı. Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

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YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ
TOGG tarafından üretilmesi planlanan Yerli Otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.

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