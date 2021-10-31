Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor."

TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı: TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.