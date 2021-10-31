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Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGGTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.
Otovitrin 31.10.2021, 22:54 31.10.2021, 22:58
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor."
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/PQxV0ixJhP— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 31, 2021
TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı: TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.