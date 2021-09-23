Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil Togg standında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, sıkça sorulan "Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

"KİMSE BAKAN'A BAKMIYOR, ARABAYA BAKIYOR"

Sabah'ın haberine göre; Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" diye konuştu.

"PROJE PLANLANDIĞI GİBİ"

Varank, "Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ YAKALAMASI LAZIM"

TOGG' u milli bir proje olarak gördüklerini ve bunu siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydeden Varank "Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "dedi.