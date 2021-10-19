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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
Kripto dünyasında sahte uygulamalara dikkat! Sahte SafeMoon kripto para uygulaması kullanıcıları gözetliyor...
Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi.
Otovitrin 19.10.2021, 09:33