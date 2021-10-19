Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı

TOGG paylaşımda şu ifadeleri kullandı: TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.