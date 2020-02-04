Yerli oto 3 yıl içinde müşterisiyle buluşacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Kiev Sanayi Odası'nda düzenlenen Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzel bir atmosferde girişimcileri bir araya getiren DEİK ve Ukraynalı muhatapları ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy nezdinde tüm Ukrayna makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, "Tıpkı yatırım Forumu gibi Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun da sizlerin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

“Kısa sürede müjdeli haberi vermeyi ümit ediyoruz”

Bugünün dünyasında özel sektörün ekonominin lokomotifi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Yani bu işin lokomotifi sizsiniz. Bize düşen iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmak. Biz bunu yaparız. Önünüzdeki bu engelleri kaldırdıktan sonra size de açılan bu yoldan koşmak gelir. Malumunuz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 2 kat artışla 4,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı 2023 itibariyle hedefliyoruz. Bu konuda her iki liderde de irade mevcut. Bugün değerli dostum ile bunu bir kez daha teyit ettik. Öte yandan bu hedefe hükümetler olarak tek başına varamayız. İş dünyasının da sorumluluk üstlenmesi, bize destek olması gerekir. Bu hedefe ulaşma noktasında sizlerin en büyük ihtiyacının, şimdi altını çiziyorum, neyi beklediğini biliyorum, serbest ticaret anlaşması olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan ile bu konuda mutabık kaldık ve Ticaret Bakanlarımız da kendi aralarında bu mutabakatın adeta metnini imzaladılar. İnşallah kısa sürede siz iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz."

İşbirliği komisyonu toplantısı martta

Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını da mart ayı içinde yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Ukrayna yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hayata geçirmiş olduğu reformlarla müteşebbisler için cazibesini giderek artıran bir ülke. Türk ihracatçısının Ukrayna'nın sağladığı, Ukrayna ihracatçısının da ülkemizin sağladığı avantaj ve imkanları tanıması, keşfetmesi gerekiyor. Burada önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Peki nasıl görüyoruz? Küresel yatırımcı olarak görüyoruz ve bu şekilde onlara da muamele etmeyi, hele hele kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan girişimcilere de aynısını sağlıyoruz ve sağlayacağız."



“3 sene içerisinde müşterisi ile buluşturmayı planlıyoruz”

Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisinin başarı grafiğini sürekli yükselttiğini vurgulayan Erdoğan, "Kısa süre önce, ülkemizin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisi ile elektrikli olarak üreteceğimiz bu otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara da hız veriyoruz” dedi.

"Ukraynalı yatırımcılara Türkiye'nin kapıları sonuna kadar açık"

Ukraynalı yatırımcılara Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz her türlü ihtiyacınızda sizlerin yanındadır. Bugün görüşmeler yaptınız, gerekirse birlikte üçüncü ülkelerde de birçok yatırımları gerçekleştirmeniz mümkün. Eğer bunlar yapılacak olursa inanıyorum ki Türkiye ve Ukrayna birlikte yükseleceklerdir”.



"İdlib'deki gelişmeler altından kalkılamaz bir duruma geldi"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Marinskiy Sarayı'nda baş başa görüşme ve ardından gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



İdlib'deki gelişmelere ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik ve öyleki rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki 3-4 milyon insanın yaşadığı bir yer ve bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler..." değerlendirmesinde bulundu.



Sabah saatlerinde Esed rejimine bağlı güçlerinin İdlib'de hava saldırısına geçtiğini ve bu saldırı neticesinde de 8 şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii artık dedik ki olacak gibi değil ve karşı bu noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesinde de burada çalışmaları sürdürelim."

Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan anlaşmalar



Erdoğan ve Zelenskiy'nin basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından imzalandı.



İki ülke arasında şu anlaşmalar imza altına alındı:



- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"



- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması"



- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi Arasında Mutabakat Zaptı"



- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine ilişkin Mutabakat Zaptı"



- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü"