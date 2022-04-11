Yerli Marka ASPART Yeni Kimliğine Kavuştu!

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen MOTOR AŞİN, yerli markası ASPART'ta yeni bir döneme girdi. Kurumsal Dönüşüm Projesi kapsamında markanın yeni logosu, MOTOR AŞİN'in Genel Merkezi'nde, Stratejik Dönüşüm ve Vizyon toplantısında ilk kez duyurulmuş oldu. MOTOR AŞİN'in yeni vizyonu ve dinamizmini yansıtan yeni logonun tanıtıldığı toplantıda söz alan MOTOR AŞİN CEO'su Saim Aşçı, yedek parça sektöründe yeni ürün gruplarına yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını, aynı zamanda yeni dağıtım merkezleriyle Türkiye genelini kapsayan lojistik altyapılarını sağlamlaştırdıklarını dile getirdi.

Ürün portföyü genişliyor

Dünyadaki değişen dengeler sonucunda insan faktörünün halen önemli bir görev edindiğine dikkat çeken Aşçı "Satış sonrası ve yedek parça sektöründe "insana değer" yaklaşımı bizler için birinci unsur olmaya

devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yüzde yüz yerli ve milli markamız ASPART'ın ürün portföyünü aldığımız sıcak geri bildirimlerle genişletiyoruz." şeklinde konuştu.

400 çeşit üründen 10 bin çeşit ürüne ulaştı

2012 yılında serüvenine başlayan markanın kısa sürede 400 çeşit ürüne ulaştığını, bugünse 10 bin çeşit ürüne ev sahipliği yaptığını söyleyen Aşçı, "Teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde inovatif ve dijital çözümler sunacağız. ASPART ile pazar payımızı artırarak, MOTOR AŞİN çatısı altında olmanın verdiği güvenceyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. MOTOR AŞİN’in değerleriyle harmanlanan ASPART’ın yükselen grafiği ve sektörün teveccühü ile hız kesmeden pazarın ihtiyacına uygun ürün tedarikini sürdüreceğiz." dedi.