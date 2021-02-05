Yenilenen Tasarım ve Teknolojileriyle MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio Gün Yüzüne Çıktı

Göz alıcı tasarım ve zengin donanım seçenekleriyle Yeni MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio yenilendi. Yapılan estetik dokunuşlar sayesinde Yeni MINI ailesi, MINI'nin tasarım özelliklerini daha belirgin ve modern bir hale getiriyor. Kendine özgü yuvarlak tasarımıyla MINI farları ve genişletilen altıgen çerçeveye sahip karakteristik radyatör ızgaraları ile Yeni MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio, dikkatleri üzerine çekiyor. Sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri Yeni MINI ailesinin sportif görünümünü kuvvetlendirirken, tamponda yer alan plakalık ise gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde uyum içinde tasarlandı.

Yeniden şekillendirilen çamurluklar modern görünüme katkıda bulunurken, arka tampondaki sis lambasının yerine gelen LED aydınlatma ise gelişen teknolojik özelliklere ışık tutuyor. Mevcut alaşım jant yelpazesine ise 5 yeni seçenek daha eklendi.

Yenilenen adaptif süspansiyon opsiyonel olarak ilk defa MINI Hatcback modellerinde yerini alırken, ikonikleşen go-kart hissini yeniden tanımlanıyor. Sportif ve aynı zamanda konforlu bir sürüş deneyimi için önemli ölçüde geliştirilen süspansiyon sistemi, sürüş durumuna ve yol koşullarına bağlı olarak sönümleme kuvvetini yüzde 50'ye kadar azaltabiliyor.

Benzersiz Yeni Multitone Tavan

Tavan ve yan ayna kapakları için seçilebilen kontrast renkler, kişiselleştirme söz konusu olduğunda MINI'yi öncü yapan en çarpıcı tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Jet Black, Aspen White ve Melting Silver renklerinin yanı sıra MINI John Cooper Works için özel olarak tasarlanan Chili Red ile birlikte Yeni 3 Kapı ve MINI 5 Kapı, yenilikçi ve benzersiz bir tavan renk skalasına sahip. Ayrıca yeni Multitone Tavan, ön cam çerçevesinden arkaya doğru uzanan renk geçişiyle fark yaratıyor.

Tavan renk seçeneklerinin yanı sıra gövde rengi de üç yeni alternatife kavuşuyor. Metalik Rooftop Grey ve Island Blue renklerine ilave olarak, ilk etapta MINI Cabrio’yla gelen Zesty Yellow seçeneği de MINI 3 Kapı ve MINI 5 Kapı’da 2021 yılının son çeyreğinde sunulacak. Piano Black Dış Kaplama opsiyonunu tercih edenler için kapı kolları, yan ızgaralar, yakıt kapağı, egzoz sisteminin model yazısı, egzoz boruları ve motor kaputuyla bagaj bölmesi kapağında yer alan MINI logoları da artık parlak siyah renkte geliyor.

Zenginleşen standart donanım

Etkileyici bir görünümle yeniden tasarlanan LED farlar, Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio'da standart olarak yerini alıyor. Karakteristik yuvarlak aydınlatmaların iç muhafazası krom yerine artık siyah renkte tasarlanırken, kısa far ve uzun far için kullanılan LED üniteler, yolun parlak ve eşit şekilde aydınlatılmasına imkan sağlıyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen adaptif LED farlar, viraj ışığı, matris uzun huzme ve kötü hava aydınlatmasını da içinde barındırıyor. Ayrıca elektrikli park freni MINI ELECTRIC için de artık standart olarak yer alıyor.

Union Jack tasarımındaki karakteristik stoplar Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio’da standart olarak sunuluyor. İngiliz bayrağından ilham alan görünüme sahip stop aydınlatmaları, koyulaştırılan yeni versiyonu ile daha çarpıcı bir hale geliyor. Yeni MINI ailesi, geri vites lambası haricinde arka lambaların tüm fonksiyonlarında LED aydınlatma teknolojisine sahip.

Çok işlevli düğmelere sahip yenilenen spor deri direksiyon, Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio'nun tüm model seçeneklerinde standart donanımının bir parçası oluyor. Ayrıca ilk defa bu MINI ailesinde opsiyonel olarak direksiyon ısıtması da sunuluyor.

Ek olarak, yenilenen Sürücü Asistanı ile gelen şerit terk uyarısı, sürücülerin 70 ile 210 km/s arasındaki hızlarda rota boyunca güvenle yolculuk edebilmesine yardımcı oluyor.

Yüksek kaliteli iç mekan

MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio'nun yeniden tasarlanan iç mekanı modern, sofistike ve yüksek kaliteli yapısıyla öne çıkıyor. İç tasarımda kullanılan krom malzemeler azalırken, iki adet yuvarlak hava çıkışı artık siyah panellerle çerçeveleniyor. Havalandırma kanalları yeniden tasarlanırken, 8,8 inç renkli dokunmatik ekranda bulunan düğmeler ve Piano Black parlak yüzeyler Yeni MINI ailesinde standart özellikler arasında yer alıyor.

Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI Cabrio’nun işletim sistemi, otomobil işlevlerini, ses ayarlarını ve eller serbest telefon sistemini son teknoloji grafik ekranında kullanabilmek için yenilendi. Arzu edilen menü öğeleri "canlı widget'lar" olarak görüntülenebilirken, dokunmatik ekranın kaydırılmasıyla da kolaylıkla seçilebiliyor.