Yenilenen Suzuki GSX-S1000 Daha Kıvrak, Daha Atletik, Daha Güçlü!

Motosiklet dünyasının lider markalarından Suzuki, ilk kez 2015 yılında ürettiği naked

sınıfının çarpıcı motosikleti GSX-S1000’i yeni tasarımı, kıvrak şasisi ve üstün Suzuki

teknolojileriyle güncelledi. Daha kontrollü, daha çevik ve daha güçlü bir yapı sunan

Suzuki GSX-S1000, en heyecan verici sürüş deneyimlerini caddelere taşımak için

yenilendi. Bu kapsamda Suzuki GSX-S1000, günlük kent kullanımlarını, uzun yol

sürüşlerini ve bol virajlı sportif sürüşleri en ideal biçimde isteyen herkese hitap ediyor.

Yenilenen GSX-S1000, dikkat çekici tasarım detayları ve 999 cc’lik motor gücü ve

performansına ek olarak, son teknolojiye sahip sürüş kontrol sistemleriyle çıtasını ve

iddiasını daha da yükseltiyor. Ayrıca GSX-S1000; sağlamlığının yanında, hafif ve

kompakt şasisiyle de sınıfının muadillerinden ayrışıyor. Sunduğu renklerle de motosiklet tutkunlarını harekete geçiren GSX-S1000; Suzuki’nin marka sembolü olarak bilinen ana

rengi Metalik Triton Mavisi (YSF), yeni geliştirilen Parlak Mat Mekanik Gri (QT7) ve

Parlak Işıltılı Siyah (YVB) olmak üzere üç farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih ediliyor.

Yenilenen GSX-S1000 önümüzdeki Eylül ayında, Türkiye’de Suzuki’nin tek distribütörü

Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.

Tasarımı agresif ve bir o kadar çağdaş!

Kapsamlı bilgisayar analizleri ve kil modelleme süreçlerinin titizlikle uygulandığı GSX-

S1000’in tasarımında; güçlü, sportif ve kıvrak yapı net olarak yansıtılıyor. İlk etapta

radikal altıgen Koito LED far tasarım, şık ön görünümle bütünleşerek göze çarpıyor. Far

tasarımını çevreleyen zarif granaj, Suzuki’nin GP yarış motosikletlerinde ve ayrıca yeni

nesil savaş jetlerinde uygulanan keskin hatları anımsatıyor. Motosikletin kompakt ön

bölümü, kısa susturucu ve kuyruk tasarımıyla birleşerek, motor bölgesindeki kaslı yapıyı

öne çıkarıyor. Çift lensli LED arka stop lambalarıysa, kompakt kuyruğun şık çizgilerini

daha da vurguluyor. GSX-S1000’in 19 litre menzil sunan yakıt deposundaki yeni Suzuki

logoları ve yan gövdedeki model numarası etiketleri de, modern imajıyla GSX-S1000’in

dinamik yapısını destekliyor. Genel iskeletin yan bölümleri gibi kısmi yüzeylerde ise

kalite algısını daha da güçlendirmek için geliştirilen, karbon fiber benzeri bir yapıyla

kaplanmış desenler yer alıyor. Motosikletin, özel tasarımlı anahtar tutma yerinde de

GSX-S logosu ışıldıyor. Sürücü ve yolcu için olan bağımsız koltuklar, sportif görünümü

desteklerken uzun yol konforuna da katkı sağlıyor.

Her koşula uyumlu yenilenen motor, her devirde fazla tork değeri

Güncellenen GSX-S1000’de, süper spor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı

DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor yer alıyor. Birçok zafere imza atan

Suzuki GSX-R1000’in DNA’sını miras alan motor; yol kullanımlarına uyarlanmasıyla

birlikte, MotoGP yarışları için geliştirilen ileri teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Naked motosiklet karakteristiğine göre optimize edilen yüksek performanslı motor, bu

kapsamda hem sportif hem de günlük sürüş gereksinimlerine uyum sağlıyor. Özellikle alt

ve orta devirlerde yumuşak ve akıcı bir güç üretimine olanak tanıyor. Motorun eksantrik

mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli

perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. GSX-S1000’in yeni

motoru, önceki nesil ile kıyaslandığında da alt devirlerde çok daha fazla tork değerini

kullanıma sunuyor. Bu değer, düşük hızda seyrederken ani hızlanma isteklerine daha

çabuk cevap verebilmeyi sağlıyor. Motor aynı zamanda orta ve üst devir bandında da

yüksek tork üretimiyle canlı bir sürüş hissi sunuyor. Yüksek hızlarda daha fazla güven

veren yeni motor, aynı zamanda sürüş modları da dahil birçok elektronik kontrol

teknolojileriyle destekleniyor. Sürücü, bu modlarla motorun güç üretimini kontrol

ederken, gaz verdiğinde kullanıma sunulan tork seviyesi de sürüş tarzına uyarlanıyor.

Böylece aynı yolda farklı sürüş karakteristikleri elde edilebiliyor. 999 cc hacimli motorun

her bir gaz kelebeği gövdesinde 10 delikli ve uzun burunlu enjektörler kullanılıyor.

Optimize edilen enjeksiyon sisteminin de katkısıyla verimlilik ve performans en üst seviyeye çıkıyor. Emiş sesi ise GSX-S1000’in motorunda aynen korunurken, eşzamanlı

olarak ses kalitesini daha da iyileşiyor. Haddeleme yönteminin uygulandığı motor

dişlileri ise aşınma ve çatlamaya karşı daha fazla dayanım gösteriyor. Motorun egzoz

yapısına bakıldığında da; Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemli, Euro 5 emisyon

standartlarını karşılamaya yardımcı olan katalitik konvertörlü ve yeniden

konumlandırılmış susturuculu “kompakt 4-2-1 egzoz sistemi” avantaj sağlıyor.

Yeni nesil kavrama, konforu daha da artırıyor!

GSX-S1000’in bir önceki neslinde yer alan kaydırmalı kavrama, Suzuki Clutch Assist

System (SCAS) ile zirveye ulaşıyor. Sistem kapsamında kaydırmalı kavrama, negatif

motor torkunu azaltmak ve yüksek devirde vites küçültürken motor freni etkisini

azaltmak için zaman zaman devreden çıkıyor. Böylece tekerleğin kilitlenmesinin önüne

geçilirken, daha yumuşak bir yavaşlama sağlanıyor. Sürücü, daha güvenli bir şekilde

vites küçültürken, virajlara da daha kontrollü giriyor. Bu destek, aynı zamanda

hızlanmada debriyajın kavrama kuvvetini artırıyor. Böylelikle tork, arka tekerleğe verimli

şekilde aktarılıyor ve yumuşak yayların kullanımı sağlanıyor. Sürücü de yoğun dur-

kalklarda debriyaj kolunu hafif bir dokunuşla kullanarak sürüş konforunu artırıyor.

Akıllı sürüşü “Aktif, Temel ve Konfor” modları sağlıyor

GSX-S1000,

Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi’nin

(S.I.R.S)

gelişmiş elektronik

özellikleriyle donatılıyor. Sistem kapsamındaki Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS)

farklı sürüş koşulları için 3 mod sunuyor. Bu modlardan, sürücü gazı açarken en keskin

tepkiyi sağlayan Mod A (Aktif), pist veya virajlı ormanlık yollarda sportif sürüşlere

olanak tanıyor. Günlük kullanımlarda güven sağlayan Mod B (Temel), aynı maksimum

güç üretimine sahip olup, gaz emirlerine sistemin daha yumuşak cevap vermesini

sağlıyor. Mod C (Konfor) ise yine aynı maksimum güç üretimine sahipken, yumuşak gaz

kelebeği tepkisi ve gaz kelebeği açıldığında sınırlanan tork üretimi, ıslak veya kaygan

yüzeyler gibi olumsuz yol koşullarında konforlu ve kontrollü bir sürüş sunuyor.

Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi kapsamında olan diğer sistemlerden; Suzuki Çekiş Kontrol

Sistemi (STCS) sürüş güvenliğini desteklerken, sürücü üzerindeki stres ve yorgunluğu

azaltıyor. Yeni elektronik gaz kelebeği de kompakt ve hafif bir yapıyla avantaj sağlıyor.

Çift yönlü hızlı vites değiştirme sistemi (açık/kapalı) debriyaj kolunu kullanmadan,

daha hızlı ve daha yumuşak vites büyütme - küçültme olanağı sağlıyor. Suzuki Kolay

Çalıştırma Sistemi ise sürücünün debriyaj kolunu çekmeden, marş düğmesine basarak

motoru çalıştırma olanağı sunuyor. Suzuki’nin güncellenen Düşük Devir Yardımcısı da,

SCAS işleviyle birlikte daha yumuşak kalkışlara yardımcı oluyor.

Daha çok fonksiyon sunan LCD ekran

Suzuki GSX-S1000, sahip olduğu elektronik donanımlarla da sürüş keyfini artırıyor.

Sürüş için gerekli olan tüm bilgileri veren parlaklığı ayarlanabilir LCD gösterge paneli,

özel grafikler ve mavi arka aydınlatmalı kolay okunur tasarımıyla sürücünün görüşüne

sunuluyor. LCD ekran; hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi,

akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu,

bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift

(AÇIK/KAPALI), menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen

LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol

sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini kolay bir

görünürlükle sürücüye iletiyor.

GSX-S1000’in kompakt şasisi daha kıvrak, daha hafif!

Suzuki GSX-S1000, sürücüsüne hem çevik bir sürüş sağlayan hem de sürüşü eğlenceli

kılan kompakt, kıvrak ve hafif bir şasi sunuyor. Şasi, bu yapısıyla günlük kent içi

kullanımlar, sportif geziler ve performanslı pist deneyimlerine uyum gösteriyor. En

optimum şekilde konumlandırılan salıncak, süspansiyon ayarları, gidon, yakıt deposu ve

lastikler, sürücüye en ideal sürüş pozisyonunu sunuyor. GSX-S1000’in şasisi, ayrıca,

motor ve Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi’nin (S.I.R.S.) gelişmiş kontrolleri arasındaki uyum

ve ahengi de tamamlıyor. Gidon başlığından salıncak pivotuna kadar olan düz ana borulu

ikiz kirişli alüminyum çerçeve, kıvrak sürüş ve üstün yol tutuş için rijitlik ve hafiflik

sağlıyor. GSX-R 1000 süperspor modelinden uyarlanan alüminyum alaşımlı arka

salıncak ise yüksek performansla uyumlu dizaynı yansıtıyor. Testler sonucunda 23 mm

daha geniş hale getirilen elcikler ve hafifçe yukarı doğru eğimli şekilde yenilenen gidon

kolları, sportif sürüşü artırıyor. Bu özelliklerle birlikte, yenilenen koltuk tasarımı da dik

sürüş pozisyonuna katkı veriyor. İnce gövde ve dar diz alanı ise 810 mm sele

yüksekliğiyle birlikte, sürücünün ayaklarını kolayca yere basmasına yardımcı oluyor.

Sportif ancak sarsıntısız bir sürüş sağlayan 43 mm çapında ayarlanabilir KYB ters ön

çatal ve dengeli-çevik sürüşü destekleyen ayarlanabilir bağlantılı arka süspansiyon,

yenilenen GSX-S1000’in diğer şasi özellikleri arasında bulunuyor.Lastikler sportif sürüşü zirveye çıkarıyor

Yenilenen Suzuki GSX-S 1000’de, önde 120/70ZR17 ve arkada 190/50ZR17 olmak

üzere Dunlop’un yeni Roadsport 2 lastikleri, maksimum spor performansı sunuyor. Bir

önceki D214 lastiklere kıyasla daha üstün yol tutuşu sergileyen lastikler, karkastaki

“Ultra Esnek Çelik Eksiz Kemer” katmanıyla daha yüksek bir dayanım seviyesi sağlıyor.

Sırt deseni optimize edilen lastik, ıslak zeminde de daha yüksek tutunma limitlerine

kavuşuyor. Yeni silika bileşenler de aşınma dayanımını artırıyor. Ön ve arka süspansiyon

ayarlarıyla uyumlu olan lastikler, sportif performans için gerekli olan kavrama, denge,

çevik kullanımla birlikte konforu da eksik etmiyor. Ayrıca 6 kollu dökme alüminyum

jantlar da sportif görünüme katkıyı tamamlıyor. Brembo imzasını taşıyan 4 pistonkaliperli 310 mm çapında çift diskli ön fren ise, ABS fren sistemiyle birlikte sürüş

güvenliğini destekliyor.

Suzuki GSX-S1000 Teknik Özellikleri

Uzunluk

2.115 mm

Genişlik

810 mm

Yükseklik

1.08 mm

Dingil mesafesi

1.46 mm

Yerden yükseklik

140 mm

Sele yüksekliği

810 mm

Boş ağırlık

214 kg

Motor tipi

4 zamanlı, 4 silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC

Çap x strok

73,4 mm x 59,0 mm

Motor hacmi

999 cc

Sıkıştırma oranı

12.2:1

Yakıt sistemi

Enjeksiyon

Marş sistemi

Elektrikli

Yağlama

Islak karter

Şanzıman

6 hızlı sabit

Süspansiyon ön

Teleskopik ters çatal, helezon yay, yağlı amortisörler

Süspansiyon arka

Bağlantılı, helezon yay, yağlı amortisör

Çatal açısı/İz genişliği 25°/100 mm

Ön fren

Çift disk

Arka fren

Disk

Ön lastik

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

Arka lastik

190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Marş sistemi

Elektronik ateşleme (transistörlü)

Yakıt deposu

19,0 litre

Yağ kapasitesi

3,4 litre