Yenilenen Suzuki GSX-S1000 Daha Kıvrak, Daha Atletik, Daha Güçlü!
Suzuki motosiklet ürün yelpazesinin en performanslı serisi olan GSX ailesinin güçlü üyesi GSX-S1000 yenilendi. Her zamankinden daha çarpıcı ve daha kıvrak bir görünüme kavuşan Suzuki GSX-S1000, adeta pistlerden caddelere uzanan yeni imajıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yeni altıgen LED farları, kaslı motor bölgesi görünümü ve karbon fiber kaplamalarıyla daha çevik ve daha agresif tasarıma sahip GSX-S1000, güçlü, güvenli ve bir o kadar hafif kompakt şasisiyle de benzersiz sürüş deneyimlerine olanak tanıyor. Günlük kent kullanımlarından en virajlı sportif gezilere kadar farklı yol koşullarına uyum sağlayan GSX-S1000, üstün teknoloji ürünü “Suzuki Akıllı Sürüş Sistemleri” sayesinde de 3 farklı sürüş moduyla kullanılıyor. Gücünü, yola uyarlanmış biçimde süper spor performansı sunan 999 cc hacimli yeni motordan alan GSX-S1000, adeta pist kralı GSX-R1000 modelinin yol versiyonu olarak kabul görüyor. Yenilenen motoruyla alt devirlerde çok daha fazla tork değeri sunan motosiklet, bu sayede ani hızlanmalara da çok daha çabuk cevap veriyor. GSX-S1000; Metalik Triton Mavisi, Parlak Mat Gri ve Parlak Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle motosiklet tutkunlarının karşısına çıkıyor. Yenilenen GSX-S1000, Suzuki’nin ülkemizdeki tek distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla Eylül ayında Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.
Motosiklet dünyasının lider markalarından Suzuki, ilk kez 2015 yılında ürettiği naked
sınıfının çarpıcı motosikleti GSX-S1000’i yeni tasarımı, kıvrak şasisi ve üstün Suzuki
teknolojileriyle güncelledi. Daha kontrollü, daha çevik ve daha güçlü bir yapı sunan
Suzuki GSX-S1000, en heyecan verici sürüş deneyimlerini caddelere taşımak için
yenilendi. Bu kapsamda Suzuki GSX-S1000, günlük kent kullanımlarını, uzun yol
sürüşlerini ve bol virajlı sportif sürüşleri en ideal biçimde isteyen herkese hitap ediyor.
Yenilenen GSX-S1000, dikkat çekici tasarım detayları ve 999 cc’lik motor gücü ve
performansına ek olarak, son teknolojiye sahip sürüş kontrol sistemleriyle çıtasını ve
iddiasını daha da yükseltiyor. Ayrıca GSX-S1000; sağlamlığının yanında, hafif ve
kompakt şasisiyle de sınıfının muadillerinden ayrışıyor. Sunduğu renklerle de motosiklet tutkunlarını harekete geçiren GSX-S1000; Suzuki’nin marka sembolü olarak bilinen ana
rengi Metalik Triton Mavisi (YSF), yeni geliştirilen Parlak Mat Mekanik Gri (QT7) ve
Parlak Işıltılı Siyah (YVB) olmak üzere üç farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih ediliyor.
Yenilenen GSX-S1000 önümüzdeki Eylül ayında, Türkiye’de Suzuki’nin tek distribütörü
Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.
Tasarımı agresif ve bir o kadar çağdaş!
Kapsamlı bilgisayar analizleri ve kil modelleme süreçlerinin titizlikle uygulandığı GSX-
S1000’in tasarımında; güçlü, sportif ve kıvrak yapı net olarak yansıtılıyor. İlk etapta
radikal altıgen Koito LED far tasarım, şık ön görünümle bütünleşerek göze çarpıyor. Far
tasarımını çevreleyen zarif granaj, Suzuki’nin GP yarış motosikletlerinde ve ayrıca yeni
nesil savaş jetlerinde uygulanan keskin hatları anımsatıyor. Motosikletin kompakt ön
bölümü, kısa susturucu ve kuyruk tasarımıyla birleşerek, motor bölgesindeki kaslı yapıyı
öne çıkarıyor. Çift lensli LED arka stop lambalarıysa, kompakt kuyruğun şık çizgilerini
daha da vurguluyor. GSX-S1000’in 19 litre menzil sunan yakıt deposundaki yeni Suzuki
logoları ve yan gövdedeki model numarası etiketleri de, modern imajıyla GSX-S1000’in
dinamik yapısını destekliyor. Genel iskeletin yan bölümleri gibi kısmi yüzeylerde ise
kalite algısını daha da güçlendirmek için geliştirilen, karbon fiber benzeri bir yapıyla
kaplanmış desenler yer alıyor. Motosikletin, özel tasarımlı anahtar tutma yerinde de
GSX-S logosu ışıldıyor. Sürücü ve yolcu için olan bağımsız koltuklar, sportif görünümü
desteklerken uzun yol konforuna da katkı sağlıyor.
Her koşula uyumlu yenilenen motor, her devirde fazla tork değeri
Güncellenen GSX-S1000’de, süper spor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı
DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor yer alıyor. Birçok zafere imza atan
Suzuki GSX-R1000’in DNA’sını miras alan motor; yol kullanımlarına uyarlanmasıyla
birlikte, MotoGP yarışları için geliştirilen ileri teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.
Naked motosiklet karakteristiğine göre optimize edilen yüksek performanslı motor, bu
kapsamda hem sportif hem de günlük sürüş gereksinimlerine uyum sağlıyor. Özellikle alt
ve orta devirlerde yumuşak ve akıcı bir güç üretimine olanak tanıyor. Motorun eksantrik
mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli
perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. GSX-S1000’in yeni
motoru, önceki nesil ile kıyaslandığında da alt devirlerde çok daha fazla tork değerini
kullanıma sunuyor. Bu değer, düşük hızda seyrederken ani hızlanma isteklerine daha
çabuk cevap verebilmeyi sağlıyor. Motor aynı zamanda orta ve üst devir bandında da
yüksek tork üretimiyle canlı bir sürüş hissi sunuyor. Yüksek hızlarda daha fazla güven
veren yeni motor, aynı zamanda sürüş modları da dahil birçok elektronik kontrol
teknolojileriyle destekleniyor. Sürücü, bu modlarla motorun güç üretimini kontrol
ederken, gaz verdiğinde kullanıma sunulan tork seviyesi de sürüş tarzına uyarlanıyor.
Böylece aynı yolda farklı sürüş karakteristikleri elde edilebiliyor. 999 cc hacimli motorun
her bir gaz kelebeği gövdesinde 10 delikli ve uzun burunlu enjektörler kullanılıyor.
Optimize edilen enjeksiyon sisteminin de katkısıyla verimlilik ve performans en üst seviyeye çıkıyor. Emiş sesi ise GSX-S1000’in motorunda aynen korunurken, eşzamanlı
olarak ses kalitesini daha da iyileşiyor. Haddeleme yönteminin uygulandığı motor
dişlileri ise aşınma ve çatlamaya karşı daha fazla dayanım gösteriyor. Motorun egzoz
yapısına bakıldığında da; Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemli, Euro 5 emisyon
standartlarını karşılamaya yardımcı olan katalitik konvertörlü ve yeniden
konumlandırılmış susturuculu “kompakt 4-2-1 egzoz sistemi” avantaj sağlıyor.
Yeni nesil kavrama, konforu daha da artırıyor!
GSX-S1000’in bir önceki neslinde yer alan kaydırmalı kavrama, Suzuki Clutch Assist
System (SCAS) ile zirveye ulaşıyor. Sistem kapsamında kaydırmalı kavrama, negatif
motor torkunu azaltmak ve yüksek devirde vites küçültürken motor freni etkisini
azaltmak için zaman zaman devreden çıkıyor. Böylece tekerleğin kilitlenmesinin önüne
geçilirken, daha yumuşak bir yavaşlama sağlanıyor. Sürücü, daha güvenli bir şekilde
vites küçültürken, virajlara da daha kontrollü giriyor. Bu destek, aynı zamanda
hızlanmada debriyajın kavrama kuvvetini artırıyor. Böylelikle tork, arka tekerleğe verimli
şekilde aktarılıyor ve yumuşak yayların kullanımı sağlanıyor. Sürücü de yoğun dur-
kalklarda debriyaj kolunu hafif bir dokunuşla kullanarak sürüş konforunu artırıyor.
Akıllı sürüşü “Aktif, Temel ve Konfor” modları sağlıyor
GSX-S1000,
Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi’nin
(S.I.R.S)
gelişmiş elektronik
özellikleriyle donatılıyor. Sistem kapsamındaki Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS)
farklı sürüş koşulları için 3 mod sunuyor. Bu modlardan, sürücü gazı açarken en keskin
tepkiyi sağlayan Mod A (Aktif), pist veya virajlı ormanlık yollarda sportif sürüşlere
olanak tanıyor. Günlük kullanımlarda güven sağlayan Mod B (Temel), aynı maksimum
güç üretimine sahip olup, gaz emirlerine sistemin daha yumuşak cevap vermesini
sağlıyor. Mod C (Konfor) ise yine aynı maksimum güç üretimine sahipken, yumuşak gaz
kelebeği tepkisi ve gaz kelebeği açıldığında sınırlanan tork üretimi, ıslak veya kaygan
yüzeyler gibi olumsuz yol koşullarında konforlu ve kontrollü bir sürüş sunuyor.
Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi kapsamında olan diğer sistemlerden; Suzuki Çekiş Kontrol
Sistemi (STCS) sürüş güvenliğini desteklerken, sürücü üzerindeki stres ve yorgunluğu
azaltıyor. Yeni elektronik gaz kelebeği de kompakt ve hafif bir yapıyla avantaj sağlıyor.
Çift yönlü hızlı vites değiştirme sistemi (açık/kapalı) debriyaj kolunu kullanmadan,
daha hızlı ve daha yumuşak vites büyütme - küçültme olanağı sağlıyor. Suzuki Kolay
Çalıştırma Sistemi ise sürücünün debriyaj kolunu çekmeden, marş düğmesine basarak
motoru çalıştırma olanağı sunuyor. Suzuki’nin güncellenen Düşük Devir Yardımcısı da,
SCAS işleviyle birlikte daha yumuşak kalkışlara yardımcı oluyor.
Daha çok fonksiyon sunan LCD ekran
Suzuki GSX-S1000, sahip olduğu elektronik donanımlarla da sürüş keyfini artırıyor.
Sürüş için gerekli olan tüm bilgileri veren parlaklığı ayarlanabilir LCD gösterge paneli,
özel grafikler ve mavi arka aydınlatmalı kolay okunur tasarımıyla sürücünün görüşüne
sunuluyor. LCD ekran; hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi,
akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu,
bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift
(AÇIK/KAPALI), menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen
LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol
sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini kolay bir
görünürlükle sürücüye iletiyor.
GSX-S1000’in kompakt şasisi daha kıvrak, daha hafif!
Suzuki GSX-S1000, sürücüsüne hem çevik bir sürüş sağlayan hem de sürüşü eğlenceli
kılan kompakt, kıvrak ve hafif bir şasi sunuyor. Şasi, bu yapısıyla günlük kent içi
kullanımlar, sportif geziler ve performanslı pist deneyimlerine uyum gösteriyor. En
optimum şekilde konumlandırılan salıncak, süspansiyon ayarları, gidon, yakıt deposu ve
lastikler, sürücüye en ideal sürüş pozisyonunu sunuyor. GSX-S1000’in şasisi, ayrıca,
motor ve Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi’nin (S.I.R.S.) gelişmiş kontrolleri arasındaki uyum
ve ahengi de tamamlıyor. Gidon başlığından salıncak pivotuna kadar olan düz ana borulu
ikiz kirişli alüminyum çerçeve, kıvrak sürüş ve üstün yol tutuş için rijitlik ve hafiflik
sağlıyor. GSX-R 1000 süperspor modelinden uyarlanan alüminyum alaşımlı arka
salıncak ise yüksek performansla uyumlu dizaynı yansıtıyor. Testler sonucunda 23 mm
daha geniş hale getirilen elcikler ve hafifçe yukarı doğru eğimli şekilde yenilenen gidon
kolları, sportif sürüşü artırıyor. Bu özelliklerle birlikte, yenilenen koltuk tasarımı da dik
sürüş pozisyonuna katkı veriyor. İnce gövde ve dar diz alanı ise 810 mm sele
yüksekliğiyle birlikte, sürücünün ayaklarını kolayca yere basmasına yardımcı oluyor.
Sportif ancak sarsıntısız bir sürüş sağlayan 43 mm çapında ayarlanabilir KYB ters ön
çatal ve dengeli-çevik sürüşü destekleyen ayarlanabilir bağlantılı arka süspansiyon,
yenilenen GSX-S1000’in diğer şasi özellikleri arasında bulunuyor.Lastikler sportif sürüşü zirveye çıkarıyor
Yenilenen Suzuki GSX-S 1000’de, önde 120/70ZR17 ve arkada 190/50ZR17 olmak
üzere Dunlop’un yeni Roadsport 2 lastikleri, maksimum spor performansı sunuyor. Bir
önceki D214 lastiklere kıyasla daha üstün yol tutuşu sergileyen lastikler, karkastaki
“Ultra Esnek Çelik Eksiz Kemer” katmanıyla daha yüksek bir dayanım seviyesi sağlıyor.
Sırt deseni optimize edilen lastik, ıslak zeminde de daha yüksek tutunma limitlerine
kavuşuyor. Yeni silika bileşenler de aşınma dayanımını artırıyor. Ön ve arka süspansiyon
ayarlarıyla uyumlu olan lastikler, sportif performans için gerekli olan kavrama, denge,
çevik kullanımla birlikte konforu da eksik etmiyor. Ayrıca 6 kollu dökme alüminyum
jantlar da sportif görünüme katkıyı tamamlıyor. Brembo imzasını taşıyan 4 pistonkaliperli 310 mm çapında çift diskli ön fren ise, ABS fren sistemiyle birlikte sürüş
güvenliğini destekliyor.
Suzuki GSX-S1000 Teknik Özellikleri
Uzunluk
2.115 mm
Genişlik
810 mm
Yükseklik
1.08 mm
Dingil mesafesi
1.46 mm
Yerden yükseklik
140 mm
Sele yüksekliği
810 mm
Boş ağırlık
214 kg
Motor tipi
4 zamanlı, 4 silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC
Çap x strok
73,4 mm x 59,0 mm
Motor hacmi
999 cc
Sıkıştırma oranı
12.2:1
Yakıt sistemi
Enjeksiyon
Marş sistemi
Elektrikli
Yağlama
Islak karter
Şanzıman
6 hızlı sabit
Süspansiyon ön
Teleskopik ters çatal, helezon yay, yağlı amortisörler
Süspansiyon arka
Bağlantılı, helezon yay, yağlı amortisör
Çatal açısı/İz genişliği 25°/100 mm
Ön fren
Çift disk
Arka fren
Disk
Ön lastik
120/70ZR17M/C (58W), tubeless
Arka lastik
190/50ZR17M/C (73W), tubeless
Marş sistemi
Elektronik ateşleme (transistörlü)
Yakıt deposu
19,0 litre
Yağ kapasitesi
3,4 litre