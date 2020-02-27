Yenilenen Renault Master Türkiye’de satışa sunuluyor

Yeni Renault Master, daha güçlü ve dinamik ön tasarımı ile birlikte Renault hafif ticari ürün gamındaki diğer modellerle ortak bir görsel kimlik sunuyor. Renault tasarım kimliğini yansıtan C şeklindeki LED gündüz farları ve yükseltilmiş kaput seviyesi, Yeni Master’a güçlü bir görünüm kazandırıyor. Daha kaslı bir görünüme sahip yeni ön tampon ve krom çizgilerle detaylandırılmış yeni ön ızgara ise Yeni Master’ın modern görünümüne katkı sağlıyor.

Yeni Master, şık ve kullanışlı özellikleri sayesinde binek otomobiller ile benzer konfor sunuyor:

TFT yol bilgisayarı ile donatılmış yeni bir gösterge paneli,

Yeni görünümü ile kalite algısını yükselten yeni havalandırma kanalları,

Binek otomobil konforu yaratan yeni direksiyon ve vites topuzu,

Kullanıcı dostu ve modern yeni piyano tuş takımını içeren yeni orta konsol.



Acil Fren Destek Sistemi, Elektronik Denge Programı (ESP), Anti Patinaj Sistemi (ASR) ve Yokuş Kalkış Destek Sistemi gibi güvenlik ekipmanlarını standart olarak sunan Renault Master, ayrıca Yan Rüzgar Koruma Sistemi* gibi yeni sürüşe yardımcı destek sistemine de sahip.

Yeni Master, altı ileri manuel vites kutusu ile 2.3L dCi 145bg, 150bg ve 165bg olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip: Zorlu ve engebeli yol şartlarına yönelik arkadan itiş ve şehir içi kullanıma uygun önden çekiş seçenekleri de Yeni Renault Master ile birlikte sunuluyor.

Yeni Renault Master, yeni nesil dizel motorları ile öne çıkıyor. Daha verimli ve emisyon normlarına uygun yeni 2.3L dCi motorlar, Euro 6d-TEMP / Euro VI standartlarına** uygun ve Twin Turbo teknolojisini içeriyor. 165 bg güç ve 385 Nm‘ye kadar tork sunan yeni dinamik motorlar, 5.8-8.1 l/100km ortalama yakıt tüketim değerleri ile dikkat çekiyor.

Yeni Renault Master’ın, hafif ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere panelvan versiyonunda 8, 9, 11, 13, 15 ve 17 m3 olmak üzere 6 farklı yükleme kapasitesi bulunuyor. Kamyonet versiyonları ise tek ve çift kabin olmak üzere kısa ve uzun boyutları ile sunuluyor.

Yeni ‘Duman gri’ opak renk ise farklı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de 1998 yılından bu yana pazarda olan Renault Master, yenilenen yüzü ile 158.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileri ile buluşuyor.