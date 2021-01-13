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Yenilenen Nissan Micra görenleri kendine hayran bırakıyor

Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ve fiyatlarıyla gündemdeki yerini koruyor. İkonik tasarımları ve işlevselliğiyle milyonlarca kişinin kullandığı Micra, yenilenen görüntüsüyle beğeni toplamaya devam ediyor. 

Otovitrin 13.01.2021, 16:55 13.01.2021, 17:29
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Yenilenen Nissan Micra görenleri kendine hayran bırakıyor

Eski Nissan Micra'da tasarım yumuşak hatlara sahipken yenilenen Nissan Micra’da daha keskin hatlar öne çıkıyor. 


YENİ MICRA'YI SEÇMENİZ İÇİN 6 NEDEN

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ 360° PREMIUM SES DENEYİMİ

10 FARKLI DIŞ RENK, 3 FARKLI İÇ RENK SEÇENEĞİ

YUMUŞAK DOKUNUŞLU MALZEMELER

10 FARKLI DIŞ RENK, 3 FARKLI İÇ RENK SEÇENEĞİ

APPLE CARPLAY İLE AKILLI TELEFONUNUZUN ÖZELLİKLERİ OTOMOBİLİNİZİN EKRANINDA

HEYKELSİ HATLAR, SPORTİF DOKUNUŞLAR

2020 MODEL NISSAN MICRA SIFIR ARAÇ FİYATLARI (OCAK 2021)

NISSAN MICRA VERSİYONLARI İÇİN 60.000 TL'YE 12 AY %0,99 FAİZ FIRSATI SİZİNLE BİRLİKTE

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı
1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia 189.100 181.900
1.0 IG-T 100 CVT Visia 201.400 193.700
1.0 IG-T 100 CVT Tekna 216.800 208.500
1.0 IG-T 100 CVT Platinum 277.400 222.500
1.0 IG-T 100 CVT Platinum Premium 289.600 278.500

Şehrin temposuna yüksek teknoloji ve etkileyici tasarımıyla heyecan katan yeni Nissan Micra, özel kampanyalarla satışta. Şehrin tutkunlarının vazgeçilmezi Nissan Micra'yı daha yakından tanımak ve avantajlı fiyatlara sahip olmak için www.nissan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teknolojisi, stili ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle caddelerde boy gösterin.

CESUR DIŞ TASARIM

5 kapılı hatchback pratikliğini günlük hayata taşıyan çarpıcı dış hatlar. Şehir kalabalığından sıyrılan, şehir dostu bir otomobil.

BOSE® PERSONAL® – MÜZİK SİSTEMİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN

KENDİNİZİ MÜZİĞİN KOLLARINA BIRAKIN

En sevdiğiniz müziği seçin- neden müziğinizi kişiselleştirmiyorsunuz? Yeni Nissan Micra Bose® Personal® sistemi ile yapabilirsiniz. Sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş Bose® Ultra Nearfield hoparlörler ile sürüş sırasında kulaklıklarınız kulağınızda gibi hissedin. Müziğinizi paylaşmak ister misin? Otomobilinizin içini müzikle dolduracak bir ses sistemi seçin. Müziğiniz hiç bu kadar kaliteli olmamıştı.

ÖNE ODAKLANMIŞ SAHNE SİSTEMİ

Koltuk başlığındaki iki Ultra Nearfield hoparlör sayesinde sürücüye çok net ve derin sahne seçim imkanı.

YÜKSEK GELİŞİM

Ses ayarlarınızı istediğiniz ses seviyesine ayarlayın. Vücudunuzu saran geniş ses deneyiminin keyfine bakın.

FULL IMMERSİON

Yolculuğunuzu bir üst seviyeye taşıyın: Bu boyutta bir otomobilde duyulmamış yenilikçi bir ses sistemi sayesinde etrafınıza saran derin, geniş ses düzeyi.

DÜNYANIZA BAĞLANIN

Senin dünyan, senin şehrin, senin arkadaşların. Yeni Micra'nın gelişmiş Nissan Intelligent Mobility özellikleri sayesinde her zaman bağlantıdasınız.

NISSAN CONNECT TEKNOLOJİSİ

7 inç dokunmatik ekrana sahip ve akıllı telefonunuzla tamamen entegre olan Nissan'ın yeni nesil ses ve navigasyon sistemleri her yolculuğu daha iyi hale getiriyor. Sırasıyla okunan sesli yön tarifleri, okunması kolay görseller, çok sayıda yararlı ve zaman kazandıran öneriler yabancı bir şehirde yerlisi gibi gezmenizi mümkün kılıyor.

NISSAN GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ YARDIMI EKRANI

Yeni Micra'nın yüksek çözünürlüklü 5 "renkli TFT ekranının okunması kolaydır ve gösterge panelinizin tam ortasında yer alır. Sırasıyla navigasyon, sürüş yardımı, yakıt ekonomisi, müzik veya iletişim ekranlarını görmenize imkan sağlar.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY - SÜRÜŞ İÇİN YEPYENİ BİR YOL

Yeni Micra, sürücüsüyle tam uyumlu, yeni ve güvenli sürüş destek paketleriyle hizmetinizde.

SÜRÜŞ YARDIM TEKNOLOJİLERİNE YENİ BİR GÜVENLİK SEVİYESİ EKLEYİN

NISSAN AKILLI SÜRÜŞ

Şehirler sürprizlerle dolu - hazırlıklı olmak güzel. Nissan Intelligent Mobility sürüş destek sistemleri her zaman uyanık haldedir, harekete geçmeye ve sizi beklenmeyen sürprizlere karşı bir adım önde olmanıza yardımcı olur *.

AKILLI ŞERİT TAKİP ASİSTANI

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA YARDIMA HAZIR

Bu asistan şeridinizden saptığınızı tespit eder. Size bir uyarı verir ve sonra sizi takip ettiğiniz şeride yavaşça yönlendirmek için frene basar.

AKILLI ACİL FREN DESTEK SİSTEMİ

Akıllı acil fren destek sistemi, önünüzdeki araçla aranızdaki hız ve mesafeyi izler; yavaşlamanız gerekip gerekmediğini size bildirir. Önden yapılacak bir çarpışmayı önlemek için otomatik olarak frenleri devreye sokarak Acil Fren Yardımı yapabilir. Yaya geçidinde bir yaya tespit ettiğinde, sizi güvenli şekilde durdurabilir

SÜRÜCÜ FARKINDALIĞI TEKNOLOJİLERİ

ETRAFINI DAHA İYİ GÖR, DAHA İYİ HİSSET

Seyir halinde otomobiller kör noktanıza kalabilir, hız uyarı tabelaları görüş alanınızdan kaçabilir, aynanızdan arkanızdaki alışveriş arabasını görmeyebilirsiniz. Sürüşünüz sırasında bu gibi bir çok değişik beklenmedik durum ortaya çıkabilir. Micra, etrafınızda oluşan bu değişik durumlardan sizi haberdar eder, daha fazlasını görmenize ve hissetmenize yardımcı olan bir dizi teknolojiyle size yardımcı olur *.

AKILLI ÇEVRE GÖRÜŞ SİSTEMİ

KUŞ BAKIŞI GÖRÜŞ

Yeni Nissan Micra'nın sınıfına özel Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile park etmek ve manevra yapmak için dört kamera kullanır. Size, aracınızı ve çevresini sanal kuşbakışı görünümünü sunar,  bu görüntünün yanı sıra, ön, arka ve kaldırım kenarlarını bölünmüş ekran yardımı ile yakın çekimlerini sunar. Bu özellik ile hem aracınızı hem de özgüveninizi emniyete almış olursunuz.

TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ

Yeni Micra sizi yasal hız limiti dahilinde tutmayı kolaylaştırır. Trafik İşareti Tanıma Sistemi, yolda ilerlerken yol işaretlerini algılar ve dijital bilgi ekranında yasal hız sınırını görüntüler.

AKILLI OTOMATİK UZUN FAR ASİSTANI

Akıllı otomatik Uzun Far Asistanı, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak uzun hüzmeli farları açar ve ileride bir araç algıladığında kısa hüzmeli farlara geçer. Gece sürüşünde karşı yönden gelen sürücüleri rahatsız etmeden daha iyi görüş sağlar.

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ

Bu sistem otomobilin kör nokta bölgesini devamlı göz altında tutar. Şerit değişimlerinizde o bölgede saklı kalan bir başka taşıt tespit ederse size bilgi verir.

YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ

Yokuş Kalkış Destek Sistemi, yokuş yukarı kalkışlarda otomobilinizin geriye doğru kaymasına engel olur. Ayağınızı fren pedalından kaldırdığınızda fren basıncını birkaç saniye boyunca sabit tutmaya devam eder, böylece fren pedalından gaz pedalına geçmek yeterli zamanınız olur

AKILLI SÜRÜŞ KONTROLÜ

Yoldaki tümsekleri yumuşatın. Akıllı Sürüş Kontrolü, tümsekten geçtikten sonra otomobilin gövde salınımını azaltmak için frenlere ve motor torkuna müdahale ederek daha sarsıntısız ve konforlu bir sürüş yaşamanıza destek olur.

AKILLI YOL KONTROLÜ

Akıllı Yol Kontrolü ile virajlı yolların tadını çıkarın. Akıllı Yol Tutuş Sistemi yol durumunu takip eder, gerekli gördüğü durumlarda viraj dönüşleriniz sırasında sizi ideal çizgiye yönlendirmek için her tekerleğe ayrı ayrı fren basıncı uygular.

AKILLI ENTEGRASYON / DÜNYAYA BAĞLANMANIN YENİ YOLLARI

Bu sizin dünyanız, sizin kentiniz, sizin arkadaşlarınız. Yeni Nissan Micra'nın gelişmiş özellikleri ile her zaman bağlantıda kalın.

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