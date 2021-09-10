Yeni yol arkadaşı Moto Guzzi V85 TT Travel Türkiye’de satışa sunuldu!

Ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Moto Guzzi’nin güçlü yeni modeli V85 TT Travel, bu kapsamda 154 bin 900 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. Özellikle uzun yolculuklar için tasarlanan ve bir “touring enduro” olarak kabul edilen yeni V85 TT Travel; muadillerinden farklılaşan özellikleri ve 400 km’nin üzerinde sürüş menzili sunan yakıt deposuyla, kullanıcılarını keyifli yolculuklara çıkarıyor. Yeni V85 TT Travel; güçlü görünümü, özel kum rengi, zengin aksesuarları, 853 cc hacimli ve 80 HP güç üreten yepyeni V-Twin motoru, kontrollü sürüş ve üstün güvenlik hissi uyandıran şasisi, farklı iklim / arazi şartlarına yönelik 3 sürüş modu ve elektronik donanımlarıyla ülkemizdeki maceraseverlere sunuluyor.

Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki yenilikçi modeli V85 TT Travel, Türkiye’de satışa sunuldu. Güçlü görünümü ve yeni V-Twin motoruyla enduro sınıfı olduğu kadar, konfor sunan detaylarıyla bir touring olarak da kabul edilen V85 TT Travel, 154 bin 900 TL’lik fiyatıyla ülkemiz motosiklet pazarındaki yerini aldı.

Yeni Moto Guzzi V85 TT Travel; 1980’li yıllarda popülaritesi artan enduro motosikletlerin kolaylık ve pratiklik gibi kavramları üzerine kurulan tasarım yapısını, modern bir touring ile etkili bir görünümle birleştiriyor. Motosiklette ilk etapta yan paneller, yakıt deposu hatları, ön çamurluk ve 90° derece açılı V-Twin motor, Sabbia Namib (Namib Kumu) adı verilen özel gövde rengiyle birlikte göze çarpıyor. V85 TT Travel’ın kullanıcısına daha fazla koruma sağlayan yüzde 60 oranındaki daha büyük gövde yapısı ise, motosikletin bir “tourer” olarak tasarlandığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

İşlevsel şasi, kullanım zevki ve kolaylığı sunuyor

İtalyan Moto Guzzi motosikletlerinin kusursuz şasi geliştirme yeteneği ve virajlara girerken sunduğu güven veren dengeli yapısı, V85 TT Travel ile bir kez daha tescil ediliyor. Uzunluğu azaltılmış yeni küçük blok motor, V85 TT Travel’da daha uzun bir salıncağa imkan veriyor. Alüminyumdan üretilen kutu tipi yeni asimetrik ünite, düz bir egzoz borusu tasarımı ve azaltılan yanal hacimler için kavisli sol salıncak kolu, sürüş hakimiyetine katkı sağlayan tasarım parçaları olarak dikkat çekiyor. V85 TT Travel ayrıca segmentinde şaft tahrikli şanzımanı kullanan tek motosiklet olarak öne çıkıyor. Salıncağın sağ kolunda zincir yerine tercih edilen yeni şaft tahrikli şanzıman, karmaşık olmayan yapısı ve bakım gerektirmemesiyle avantaj sağlıyor.

100 km’de ortalama 4,9 lt yakıt tüketim değeri!

V85 TT Travel’da yer alan OHV tipi, silindir başına iki supaplı, hava soğutmalı 90° açılı V-Twin motor, Moto Guzzi’nin en yeni ve en modern motoru olarak göze çarpıyor. 84 mm çap ve 77 mm strok değerine sahip motor, 853 cc hacmi kullanıma sunuyor. Tamamen yeni tasarımı ve titanyum gibi daha çok yarış motosikletlerine yönelik malzemelerin kullanımı sayesinde yeni motor, maksimum 80 HP güç üretiyor. 5.000 d/d’de 80 Nm gibi etkileyici bir maksimum tork değerini kullanıma sunan Travel’in yeni motoru, Mandello Twin geleneğine uygun olarak alt devirlerden itibaren yüksek tork üretimi sunuyor. 3.750 d/d’de maksimum torkunun yüzde 90’ını üreten motor, ileri mühendislik ve gelişmiş teknolojisi sayesinde 8000 d/d çevirebilen ilk küçük blok Moto Guzzi motoru olarak merak uyandırıyor. Motor, 100 km’de ortalama 4,9 lt’lik ekonomik yakıt tüketimi değeri sunuyor.

3 sürüş moduyla uzun yollarda güvenli ve keyifli sürüş

Touring ve konfor kavramlarının yan yana anılması, V85 TT Travel’da da kendisini göstererek kullanıcısına yolculuklarda ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanları sunuyor. İlk etapta sele yüksekliği yerden 83 cm olan V85 TT Travel’ın 23 litrelik yakıt deposu, 400 km’nin üzerinde bir sürüş menzili sağlıyor. Orijinal V85 TT’de olduğu gibi sol tarafta düğmelerin toplanığı anahtar bloğu, ısıtmalı elcikler, Moto Guzzi MIA multimedya sistemi, touring ön cam, LED yardımcı farlar ve Michelin Anakee Adventure lastikler motosikletin tourer karakteristiğini destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

V85 TT Travel ayrıca, gereksiz ağırlık yaratmadan maksimum sürüş keyfine katkı sağlayan kapsamlı bir standart elektronik ekipman yelpazesini de kullanıma sunuyor. Motosiklette yer alan Yol, Yağmur ve Arazi olmak üzere üç farklı sürüş modu ise, sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Sürüş modlarının her biri; motor haritasını, ABS - MGCT çekiş kontrolü ayarlarını ve elektronik gaz kelebeği ayarlarını değiştirerek farklı sürüş karakteristiklerine imkan tanıyor.

Moto Guzzi V85 TT Travel Teknik Özellikleri

Motor

Motor tipi: Enine konumlu, 90° açılı V-Twin, silindir başına iki supap

Soğutma sistemi: Hava soğutmalı

Motor hacmi: 853 cc

Maksimum güç: 79,90 HP

Maksimum tork: 80 Nm, 5.000 d/d

Tüketim: 4,9 lt/100 km

Gövde

Boş ağırlık: 210 kg (Yan çantalar hariç)

Yüklü ağırlık: 241 kg

Sele yüksekliği: 830 mm

Yakıt deposu: 21 lt (5 lt yedek depo)

Süspansiyon

Ön lastik ölçüsü: Telli jant, 19 inç 110/80

Arka lastik ölçüsü: Telli jant, 17 inç 150/70

Ön süspansiyon: Hidrolik teleskopik ters çatal Ø 41 mm, ayarlanabilir uzunluk ve yay gerginliği

Arka süspansiyon: Yatay tek amortisörlü çift salıncak, ayarlanabilir uzunluk ve yay gerginliği

Ön frenler: 320 mm çapında çift paslanmaz çelik disk, 4 karşılıklı pistonlu radyal Brembo kaliperler.

Arka Frenler: 260 mm çapında paslanmaz çelik disk, 2 pistonlu kaliper