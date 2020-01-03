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Yeni yılda Castrol dünyasının batısı Türk yöneticilere emanet

Castrol’ün Türk yöneticileri, global yapılanmanın önemli adımlarında yer almaya devam ediyor. Castrol’ün global düzeyde liderlik ekibinde temsil edilen en önemli 6 bölgesinden ikisi şimdi Türk yöneticiler tarafından yönetiliyor. Castrol Hindistan Başkanı Ömer Dormen, Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’daki görevine atanırken; Castrol Global Marin ve Enerji iş birimi lideri Kamuran Yazganoğlu ise LATAM (Latin Amerika), Rusya ve TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı görevine getirildi.

Yeni yılda Castrol dünyasının batısı Türk yöneticilere emanet

Castrol’ün Türk yöneticileri, global yapılanmanın önemli adımlarında yer almaya devam ediyor. Castrol’ün global düzeyde liderlik ekibinde temsil edilen en önemli 6 bölgesinden ikisi şimdi Türk yöneticiler tarafından yönetiliyor. Castrol Hindistan Başkanı Ömer Dormen, Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’daki görevine atanırken; Castrol Global Marin ve Enerji iş birimi lideri Kamuran Yazganoğlu ise LATAM (Latin Amerika), Rusya ve TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı görevine getirildi.

03 Ocak 2020 Cuma 15:21
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Yeni yılda Castrol dünyasının batısı Türk yöneticilere emanet

Dünyanın lider madeni yağ üreticisi Castrol’ün gelişen yapısı içerisinde Türkiye organizasyonu elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’deki merkez ofis, Castrol dünyası içinde 11 ülkeyi İstanbul’dan yönetiyor. İnsan, teknoloji ve tesislerine büyük yatırımlar yapmaya devam eden Türkiye organizasyonu Castrol'ün faaliyet gösterdiği Bölge pazarları arasında dünyada en büyüklerden biri konumunda bulunuyor. Bu güçlü yapılanma ile Castrol Türkiye’den dünya çapında önemli pozisyonlara atanan üst düzey yönetici sayısı da artmaya devam ediyor.

Castrol Avrupa Başkanı Ömer Dormen

Ocak 2020 itibariyle Castrol’ün global kapsamda stratejik öneme sahip iki bölgesi iki üst düzey Türk tarafından yönetilecek. 2015 yılından bu yana Hindistan’da Bölge Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Dormen, Castrol Liderlik Ekibindeki Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ek olarak, 1 Ocak 2020 itibariyle Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’da görev alacak. 1985 yılından bu yana Castrol’de yöneticilik yapan Dormen şimdiye kadar Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya, İskandinavya ve Güney Asya'daki akaryakıt ve madeni yağ iş birimlerinde önemli pozisyonlarda çalıştı.

LATAM (Latin Amerika), Rusya ve TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı Kamuran Yazganoğlu

2000 yılında Castrol’e katılan ve hali hazırda Global Marin ve Enerji bölümü lideri ve Ömer Dormen ile birlikte, Castrol Liderlik Ekibi Başkan Yardımcılarından bir tanesi olarak görev yapan Kamuran Yazganoğlu da yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Latin Amerika, Rusya ve TUCA Başkanlığı görevlerini üstlenecek. Yazganoğlu geçmişte, Global Transformasyon Direktörü, Türkiye Ukrayna Orta Asya Direktörü, BP Türkiye LPG Genel Müdürü pozisyonlarında görev aldı.

Her iki yönetici de Castrol global liderlik ekibinde Başkan Yardımcılığı pozisyonlarıyla yer alacak.

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