Yeni Nissan Z Proto tanıtıldı: İşte tüm özellikler

2009 yılından beri piyasada olan bir spor otomobil olan Nissan 370Z artık oldukça eskimişti. Bu otomobil, yerini şimdilerde Z Proto modeline bıraktı. Japon otomobil şirketi, Z Proto modelini resmen tanıttı.

NISSAN Z PROTO TEKNİK DETAYLAR

Nissan Z Proto'nun kalbinde çift turbolu bir V6 motor yer alıyor. Araç henüz prototip aşamasında olduğu için de bu motorun teknik değerleri henüz detaylı olarak açıklanmadı.

Fakat Infiniti modellerinde de bu motoru görüyoruz ve motor o modellerde 400 beygir güç ile 475 Nm tork üretiyor. Bu değerler de mevcut 370Z'ye göre önemli bir gelişim olduğu anlamına geliyor. Çünkü 370Z'de 340 beygir civarında bir güç söz konusuydu.

Nissan Z Proto'nun dış tasarımı, eski Z Serisi ikonik modellere oldukça benziyor. Parlak sarı renk, ilk jenerasyon 240'a gönderme yapıyor. Uzun tutulan ve ucunda aşağıya eğilen kaput, yuvarlatılmış farlar, köşeli ön ızgara gibi detaylar da yine eski Z Serisi araçlara benzemesini sağlıyor.

NISSAN Z PROTO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Nissan Z Proto'nun seri üretim versiyonunun 2021 yılı bitmeden ortaya çıkması, hatta satışa sunulması bekleniyor.

Aracın teknik özellikleri ve diğer bazı detayları, satışa sunulmasına yakın zamanlarda ortaya çıkacak. Ayrıca otomobilin fiyatının 40 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.