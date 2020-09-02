Yeni Nissan Z Proto'nun tanıtılacağı tarih belli oldu

370Z’nin halefi olarak geliştirilen yeni Nissan Z, bundan üç ay önce Japon markanın yayınladığı bir videoda silüet olarak karşımıza çıkmıştı. Şirket bu kez yeni Nissan Z odaklı bir teaser videosu yayımlayarak otomobilin tanıtım tarihini açıkladı.

Yayımlanan videoya göre Nisan Z Proto olarak adlandırılacak yeni spor otomobil 16 Eylül 2020’de tüm detaylarıyla karşımıza çıkmış olacak. Proto takısının “prototip” kelimesine referans olduğunu varsayarsak, bu durumda karşımıza çıkacak araç seri üretime oldukça yakın bir prototip olacaktır. Üretim versiyonu içinse 400Z ismi öne çıkıyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nissan, yeni Nissan Z Proto ile Z’nin gücünü tekrar diriltiyor. Efsanevi Z’nin yeni neslini tasarlamak için 50 yıllık miras ve tutku ile modern teknolojiyi bir araya getirdik.” ifadelerine yer verildi.

Yeni Nissan Z Proto, 16 Eylül 2020 Yokohama’daki Nissan Pavilion’da görücüye çıkarılacak. Yeni spor otomobille ilgili henüz başka bir detay veya görsel paylaşılmadı. Fakat daha önceki videoda yeni Nissan Z Proto’nun ikonik 240Z’den esintiler taşıyan retro çizgilere sahip olabileceğini görmüştük. Ayrıca yeni Nissan Z’nin güncel modele kıyasla daha büyük bir ızgaraya ve 370Z’deki bumerang şeklindeki farlar yerine yuvarlak aydınlatmalara sahip olacağını da biliyoruz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeni Nissan Z Proto ile ilgili çok fazla resmi bilgi yok. Otomobilin tamamen yeni bir platform yerine 370Z’deki altyapının güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edileceği söyleniyor. Ayrıca kalbinde 400 beygir güç üreten çift turbo 3.0 litre V6 ünite bulunduracağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak, Nissan’ın yeni Z’yi 6 ileri manuel veya 9 ileri otomatik şanzımanla piyasaya süreceği de ortaya atılan iddialardan. Yeni Z'nin 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.