Yeni Nissan Z geri döndü

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, heyecanla beklenilen ikonik Z spor otomobilinin yeni modeli 2023 Nissan Z’nin 2022 baharında Amerika’da satışa sunulacağını duyurdu.

Şimdiye kadarki en iyi Z modeli

Nissan her nesilde çıtayı yükseltiyor ve Z'nin sınırlarını zorluyor. 2023 model Z'nin 3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 370Z'nin motoruna göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor. Motorda 68 beygir gücü ve torkta yüzde 30 artış ile Z’nin motoru, hızlanmada tahmini yüzde 15'lik bir iyileşme sunuyor. Bunu sağlamak için turbo hız sensörünün yanı sıra küçük çaplı turboşarjlar kullanılırken ikiz turbo, güç çıkışını ve tepki süresini dengeliyor. Elektronik değişken valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş seçeneklerinde mükemmel tepki ve yakıt verimliliği sunuyor.

6 vitesli yakın oranlı manuel şanzımanı, EXEDY® yüksek performanslı kavramanın arttırılmış hassasiyeti ile vites geçişlerini daha da kolaylaştırıyor. Arkadan çekişli Nissan Z modellerinde, Nissan ilk kez yumuşak hızlanma sağlayan geliştirilmiş yokuş kalkış yardım kontrol sistemi kullanıyor. Otomatik vites modeller kalkış kontrol sistemine sahip. Manuel şanzıman donanımlı modellerde ise ayrıca, 6MT Performans modellerine eklenen SynchroRev Match® ve karbon fiber kompozit tahrik mili bulunuyor. Daha sağlam gövde, elektronik hidrolik direksiyon ve daha geniş ön lastikleri sayesinde Z’nin yüksek hızda sürüşü ve virajlarda yol tutuşu da güçlendiriliyor.

Otomatik vitesli modellerde standart ve spor olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. Standart mod, daha çok şehir içi ve uzun otoyol sürüşleri için uygunken, spor modu ise hızlı sürüşler ve virajlı yollarda daha iyi yol tutuşu sağlamasıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte yeni Nissan Z, 4 tekerlekli havalandırmalı disk frenleri sayesinde hassas fren sistemi özelliği barındırıyor. Z Spor sınıfında 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve Yokohama ADVAN Sport yüksek performanslı lastikler kullanılırken, Z Performans sınıfında 19 inç RAYS® süper hafif dövme alüminyum jant ve Bridgestone Potenza® S007 yüksek performans lastikleri kullanılıyor.

Geçmişin gelecekle buluştuğu dış tasarım

Temelde Z çizgilerine sahip 2023 Z’nin dış tasarımı geleneksel olanı yeni teknolojiyle birleştiriyor.

Nissan'ın küresel tasarım başkanı Alfonso Albaisa, yedinci nesil Z tasarımı için “Nissan’ın gelecek vizyonuna sadık kalarak önceki 6 nesil Z sahiplerinin ve hayranlarının sesine kulak verdik ve kendimizi geçmiş eskizlerin cazibesine doğru çekilirken bulduk. Nihayetinde, modern ancak geçmişten dokunuşlar taşıyan yeni bir Z tasarladık,” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun kaputu, daha alçak arka kısmı ve birinci nesil Z’yi anımsatan silüeti ile yeni Z, geleneksel arkadan itişli spor bir otomobil tasarımı barındırıyor. En son teknolojilerle modernize edilen dış tasarıma boyut kazandırmak için kullanılan LED aydınlatmalarda, sadece Japon pazarında satışa sunulan 1970’lerin sevilen 240ZG’sinden ilham alan iki yarım daire bulunuyor. 2023 Z'ye yandan bakıldığında, orijinal Z ile olan benzerliği daha da dikkat çekiyor.

Eskinin modern teknoloji ile birleştiği iç mekan

Yeni Z’nin iç mekanı, modern teknolojiyi eski Z dokunuşlarıyla kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Orta konsolu, üçlü analog göstergesi, 8.0 inç dokunmatik ses ekranı ve vites kolunun yanındaki klima kontrol düğmeleri önceki nesil Z iç mekan tasarımından esinleniliyor. Spor bir arabadan beklentilerin karşılanması için Z’nin iç mekan tasarımında Nissan Super GT500 sürücüsü Tsugio Matsuda gibi profesyonel yarış pilotlarının da görüşleri yer alıyor.

Yeni Z'nin orta konsolunda yer alan gösterge panelinde üçlü analog göstergesi (güçlendirme, turbo hız, volt) sürücünün görüş alanında yer veriliyor. Optimize edilmiş kavrama ve konfor için özel olarak tasarlanmış manuel ve otomatik vites kolları da yenilendi.

Göbekli direksiyon simidinde yer alan tuşlar, direksiyonun eski estetiğini kaybettirmeden sürücüye kullanmak istediği fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor. Koltuğun sırt bölümünde kullanılan süet, viraj alırken vücudun yana kaymasını engelleyerek sürüş konforu sunuyor.

2023 Z Spor sınıfı 8 yöne ayarlanabilen manuel sürücü koltuğu ve 4 yöne ayarlanabilen manuel yolcu koltuğuna sahipken, Z Performans sınıfının, deri döşeme ve ısıtmalı 4 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu bulunuyor.

Yeni Z için Nissan Akıllı Anahtar, Akıllı Hız Kontrolü, Otomatik Sıcaklık Kontrolü, otomatik kararan dikiz aynası, Dikiz Monitörü, iki adet 12 voltluk güç noktası, Type-A ve Type-C olmak üzere iki USB noktası, ön ve arka sonar sensörleri standart olarak sunuluyor. Altı hoparlörlü 8.0 inç sesli dokunmatik ekrana sahip Z, hem Android Auto® hem de Apple CarPlay® ile uyumlu. Ayrıca Bluetooth® üzerinden telefon ve se bağlantısı, SiriusXM® Radyo, Mesajlaşma Asistanı ve Siri® Eyes Free gibi özelliklere de sahip. Z Performans sınıfında ise navigasyonlu 9,0 inç dokunmatik ekran ve NissanConnect® Hizmetleri ile Aktif Gürültü Önleme ve Aktif Ses Geliştirme özelliklerine sahip 8 hoparlörlü Bose® Ses sistemi de yer alıyor.

Z iç mekanı için Siyah, Kırmızı ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

“Sınırlı sayıda” üretilen bir versiyonu da var

2023 Nissan Z Amerika’da 6 düz vites ve 9 otomatik vites seçenekleri ile Spor ve Performans sınıfında satışa sunulacak. Tüm modeller, Yaya Algılamalı Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Kör Nokta Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Uzun Far Yardımı ve Akıllı Ön Çarpışma Uyarısı dahil olmak üzere bir dizi standart yardım ve güvenlik teknolojisi ile satışa çıkarılacak.

2020'de tanıtılan ve Z Proto severler için ABD'de yalnızca 240 adetle sınırlı olarak satışa sunulacak Proto Spec modeli, Z logolu sarı renkli fren kaliperleri, bronz renkli 19 inç RAYS alüminyum alaşımlı jantlar, özel vites kolu topuzu (yalnızca 6MT), özel Proto Spec deri donanımlı sarı vurgulu koltuklar, özel Proto Spec süet + sarı dikişli kumaş kapı kaplaması ve özel Proto Spec iç dikişlere sahip.

Nissan Motor Co., Ltd temsilci icra kurulu başkanı ve operasyon direktörü Ashwani Gupta Z’yi bir spor arabadan daha fazlası olarak tanımlıyor ve “Z adeta sürücünün vücudunun bir uzantısı gibi, sürücünün isteklerine cevap verir buna göre yol alır. İster ilk kez geçtiğiniz virajlı bir yolda, ister her gün geçtiğiniz yolda, Z’yi kullanmak insanı mutlu eder ve duyuları uyandırır,” diye ekliyor.