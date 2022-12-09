Yeni Nissan X-Trail'in öne çıkan özellikleri neler?

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail, yenilenerek ülkemize geldi. Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile birlikte kullanıma sunuldu.

Marka e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi- Aralık 2022

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack - 1 milyon 338 bin 600 TL

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium - 1 milyon 493 bin 300 TL

e-4ORCE Skypack 4x4 - 1 milyon 724 bin 300 TL

e-4orce Platinum Premium 4x4 - 1 milyon 879 bin TL

e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4 - 1 milyon 905 bin 300 TL