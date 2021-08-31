Yeni Nissan Qashqai Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Son yılların en çok satan SUV olan Nissan Qashqai üçüncü nesliyle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa fiyat listesi açıklanan Yeni Nissan Qashqai'nin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı merak konusu.

AVRUPA'DA İLK TESLİMAT BAŞLADI

23 bin 535 Sterlin etiketiyle satılan Yeni Nissan Qashqai'nin Avrupa'da ilk teslimatları başladı.

Yeni Nissan Qashqai İngiltere’de 1.3 DiG-T 140PS Mild Hybrid manuel şanzıman ile 23 bin 535 Sterlin, diğer motor seçeneği olan 1.3 DiG-T Mild Hybrid 158 PS Xtronic otomatik şanzımanlı seçenek için ise 28 bin 455 Sterlin fiyat belirlenmiş durumda.

YENİ NİSSAN QASHQAİ NE ZAMAN TÜRKİYE'DE?

İnce LED gündüz farları ve çift katlı far tasarımı, üçgen ızgarasıyla kardeşi Juke’u anımsatan Yeni Nissan Qashqai'nin Türkiye’de Eylül ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor. Qashqai'nin Mild Hybrid şanzımanlı modelinin henüz Türkiye fiyatı bilinmiyor.

Nissan fiyat listesine bakıldığında Qashqai'nin 1.3 DIG-T 158 DCT Tekna EU6DF ve 1.3 DIG-T 158 DCT Platinum EU6DF modeline bakıldığında Türkiye'de ortalama olarak 361 bin 200 ile 411 bin 900 TL bandında bir fiyat belirleneceği tahmin ediliyor.

TASARIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni Qashqai’nin tasarımında eski yuvarlak hatlar yerini keskin çizgilere bırakmış. 20 inç jantlar ve incelmiş LED stoplar yeni Qashqai’nin arkasını da farklılaştırıyor.

2021 Nissan Qahqai’nin en büyük yeniliğiyse bildik hibrit motor seçenekleri unutturacak ePower Hibrit sistemi olarak öne çıkıyor. Bu sistemde araca gücünü elektrikli bir motor veriyor. Bu motor hem sürüş sırasında geri kazanım enerjisi hem de pillerini şarja takarak şarj edilebiliyor.

Araçta 1.5 litrelik benzinli bir ünite de yer alıyor. Bu ünite bir jeneratör gibi sadece elektrikli motoru şarj etmek için çalışıyor. Yani elektrikli ünitenin batarya gücü tükenmeye başladığında bu motor devreye giriyor ve pilleri şarj ediyor. Bu sayede 2021 Nissan Qashqai’nin elektrikli motorunun şarjı hiç bitmiyor.

Mild Hybrid seçenekler sadece tüketim ve performansa oldukça katkı sağlıyor. Bu sistemlerde sadece elektrikli sürüş menzili bulunmuyor.

Yeni Nissan Qashqai’nin Avrupa donanım paketleri Visia, Acenta Premium, N-Connecta, Tekna ve Tekna+ olarak belirlenmiş. İngiltere'de en dolu paketin fiyatı ise 37 bin 835 Sterlin (435 bin 059 Türk Lirası).