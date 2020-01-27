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Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunuyor

Japon otomotiv devi NISSAN, araç sahiplerinin tasarım ve gelişmiş teknoloji beklentilerini yeni QASHQAI N-TEC modeli ile bir araya getiriyor. QASHQAI N-TEC'i ileri teknolojisi ile piyasaya süren NISSAN böylelikle otomotiv pazarına en kullanışlı, en uygun teknolojiyi getirme geleneğini sürdürüyor.

Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunuyor

Japon otomotiv devi NISSAN, araç sahiplerinin tasarım ve gelişmiş teknoloji beklentilerini yeni QASHQAI N-TEC modeli ile bir araya getiriyor. QASHQAI N-TEC'i ileri teknolojisi ile piyasaya süren NISSAN böylelikle otomotiv pazarına en kullanışlı, en uygun teknolojiyi getirme geleneğini sürdürüyor.

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:32
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Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, tasarım ve teknolojiyi bir arada sunuyor

NISSAN Intelligent Mobility teknolojisinin yeniliklerini daha geniş bir kitleye sunan yeni QASHQAI N-TEC modeli, NISSAN tasarım ve teknolojisinin en iyi yanlarını bir araya getiriyor. Crossover araç müşterilerinin hem estetik arayışına cevap veriyor hem de teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyor.

QASHQAI N-TEC, genellikle sadece üst sınıf otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz gelişmiş ProPILOT sistemi ve Akıllı Park Yardımı özelliklerini barındırıyor. Sürücülerin sürüşten aldıkları keyfi bir sonraki seviyeye taşıyan QASHQAI N-TEC, dijital hayata kolayca bağlanmak için Apple CarPlay ve Android Auto gibi NissanConnect özellikleri içeriyor.

NISSAN müşterileri, en ileri NISSAN teknolojisi ve gelişmiş ProPILOT sistemi ile günlük sürüşte yaşanan stresi azaltan bir crossover modelin tadını çıkaracaklar. Aracın otoyolda ilerleyişini izleyen ProPILOT, QASHQAI'nin hareket ettiği şeridi takip etmesine yardımcı oluyor ve hızını düzenliyor. Trafik sıkışıklıklarını yöneterek öndeki araçla olan mesafeyi kontrol ediyor.

Akıllı Park Asistanı ise geri geri park etmenin stresini ortadan kaldırıyor. Gelişmiş sensörler sayesinde uygun park yerini tespit ediyor ve ardından kendi başına park manevrasını gerçekleştiriyor. Bu noktada sürücünün sadece hızı ayarlaması ve çevre görünümü monitörünü (dokunmatik ekranda otomobilin çevresinin kuş bakışı görünümü) takip etmesi yeterli oluyor.

NissanConnect, Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla, akıllı telefonunuzdan aşina olduğunuz deneyimi sunuyor. Dikkat dağıtan etkenleri en aza indirgemek için dokunmatik ekran ve sesli kontrol aracılığıyla ses, navigasyon ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmanızı sağlıyor.

Tasarım bakamından QASHQAI N-TEC, tamamen siyah 19 inçlik jant seti, karartılmış ışıklandırma grubu, koyu renk ön panjur ve parlak siyah ayna yuvaları ile daha şık ve çarpıcı bir görünüme kavuşuyor. Siyah temalı bu yükseltmeyle NISSAN, Alcantara döşemeli koltuklar, yumuşak dokunuşa sahip malzemeler ve parlak siyah hava menfezleri ile aracın iç tasarımında da dikkat çekiyor. QASHQAI N-TEC'in sahip olduğu bu göz alıcı stil ile NISSAN, öncü crossover modelini daha da ileriye götürüyor.

Müşteriler daha fazla teknoloji talep ediyor

Teknoloji otomotiv piyasasını değiştirdikçe, tüketicilerin otomobillerde görmek istedikleri teknolojiye karşı tutumları da değişiklik geçiriyor. NISSAN yakın zamanda yaptığı araştırmayla otomobil müşterilerine, yeni teknolojinin ortaya çıkmasınının satın alma kararlarını nasıl etkilediği sordu. Araştırmanın sonuçları teknolojinin otomobil satın alma kararları verilirken giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini gösteriyor.

Avrupa genelinde 5.500'den fazla sürücünün katıldığı araştırma, tasarım ve teknolojinin otomobil seçiminde en önemli iki belirleyici faktör olduğunu gösteriyor. Tasarım, sürücülerin %94'ünü cezbetmeye devam ederken, sürücülerin %79'u ise uydu navigasyonunun son yıllarda sunulan en iyi yenilik olduğunu düşünüyor. Bu iki özelliğin hemen ardından da park sensörleri (%72) geliyor. Otonom sürüş teknolojisi, en kullanışlı (%45) özellik olarak tanımlanırken, bunu, gişelerden geçişlerde ve park etmede kullanılan akıllı ödeme teknolojisi (%40) ve sesle etkinleştirme özelliği (%38) takip ediyor. Sürücüler hız kontrol (%53), trafik işareti tanıma (%45) ve dokunmatik ekranlı araç içi eğlence sistemlerini (%41) de "kullanışlı" olarak tanımlıyor.

Son Güncelleme: 27.01.2020 11:37
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