Yeni Nissan Note resmen tanıtıldı!

Nissan'ın kendi evi Japonya'da sattığı kompakt modeli Note tamamen yenilendi. Yeni nesil Nissan Note'un satışlarının 23 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Yeni nesil Nissan Note, markanın elektrikli SUV modeli Ariya'da da gördüğümüz 'zamansız Japon fütürizmi' adı verilen tasarım diliyle geliştirilmiş. Ön bölüme baktığımızda V-Motion adı verilen panjurun yeni nesilde daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca panjurun kenarlarındaki krom detaylar ince LED farların altına kadar uzatılarak ön bölümde bütün bir V formu oluşturulması sağlanmış.

Yeni nesil Nissan Note'un tamamen elden geçirilen yan bölümünde yeni çizgiler, yeni tasarım jantlar ve geriye doğru daha da kavisli bir hal alan tavan hattı dikkat çekiyor. Arka bölümde ise siyah tavan, sütunlar ve yan aynalarla uyumlu bir spoyler göze çarpıyor. Eski nesildeki dikey stopların yerini de siyah bir şeritle birbirine bağlanan yatay yerleşimli yeni stop grubu almış. Bunun yanı sıra bagaj yükleme eşiği de biraz daha genişlemiş gibi görünüyor.

Yeni nesil Nissan Note'un iç mekanı da tamamen yeni ve daha modern bir görünüme kavuşmuş. Üç katmandan oluşan konsolun merkezinde yüzer ekran olarak tabir edilen bilgi-eğlence ekranı, sürücünün hemen önünde ise kalın bir çerçeveye sahip dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezdeki ekranın altında ince hava menfezleri ve iklimlendirme düğmeleri yer alırken, tasarımıyla köprü hissiyatı uyandıran orta konsolun üzerinde vites seçici ve elektronik park freni gibi düğmeler, altında ise kablosuz şarj ünitesi yer alıyor.

Yeni nesil Nissan Note'da 360 derece kamera sistami ve Navi-link teknolojisine sahip ProPilot gibi özelliklerin de dahil olduğu geniş bir sürüş asistan yelpazesi mevcut. Navi-link teknolojisi, navigasyondan aldığı verileri kullanarak yoldaki kıvrımlara göre otomatik olarak aracı yavaşlatabiliyor. Bunun yanında hız limiti levhalarını da tanıyarak aracın hızını bu limitlere göre otomatik ayarlayabiliyor.

Yeni nesil Nissan Note'da e-Power adı verilen elektrik destekli güç aktarma sisteminin ikinci jenerasyonu bulunuyor. Söz konusu sistemde elektrik motoru tekerleklere güç verirken içten yanmalı motor da bataryanın şarj edilmesi için kullanılıyor. Sistemde tamamen yeni bir elektrik motoru ve inverter bulunuyor. Elektrik motoru sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 6 oranında daha fazla tork ve güç sunarken, içten yanmalı motorun da eskiye göre daha güçlü olmasına rağmen daha verimli olduğu belirtiliyor.

Yeni nesil Nissan Note'un önümüzdeki ay satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli bir versiyonu da mevcut. Detayları henüz belli olmayan modelin iki güçlü elektrik motoruna ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni Nissan Note'un Japonya'da 2,029,500 JPY başlangıç fiyatıyla satılacak. Daha önce ülkemizde de satılan Nissan Note'un Avrupa macerası 2017'de son bulmuştu.