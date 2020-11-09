Yeni Nissan Navara tanıtıldı

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın ilk olarak 90'lı yıllarda karşımıza çıkardığı Navara modeli, günümüze kadar büyük bir hayran kitlesi toplamayı başardı.

Japon üretici, dış tasarıma ufak dokunuşlar yaptığı, ancak kaputun altını değiştirmediği 2021 Navara'yı tanıttı.

Elden geçirilmiş LED stoplar ve üzerinde yine model adı görülen yeni bagaj kapağıyla dikkat çeken Navara, C şeklindeki gündüz sürüş elemanlarına sahip LED farlar sayesinde daha modern bir görünüme kavuştu.

PRO-4X VERSİYONUYLA GELDİ

Makyaj operasyonunun en büyük getirilerinden birisi, son derece kaslı ve şık görünen PRO-4X adlı yeni versiyon oldu. ABD pazarındaki Frontier'de sunulan PRO-4X, off-road odaklı iken Avrupa ve Güney Amerika'da satılacak Navara'da aynı isimli paket daha çok tasarım değişiklikleri içeriyor.

Off-road lastikleri pakete dâhil olsa da geri kalan şeyler karartılmış tasarım detayları ve turuncu dokunuşlar ile sınırlı.

Nissan, yeni Navara'da yükleme kapasitesini arttırırken arka aksı da biraz daha güçlendirdi.

Yatak hacmi de artan makyajlı Navara'nın arka tamponuna bu bölüme erişimi kolaylaştıran yeni bir basamak eklendi.

Direksiyon kremayer dişlisinde yapılan değişiklikler ise yeni Navara'nın düşük hız manevra kabiliyetini ve genel olarak direksiyon tepkisini iyileştirdi.

2021 Navara'da güvenlik donanımı cephesi de zenginleştirildi. Ön çarpışma uyarısı, acil durum freni, yağmur sensörü gibi donanımlara 360 derece görüş sağlayan ve 4 kameradan oluşan bir sistem de eşlik ediyor.

Off-road takip monitörü ise düşük hızlarda ve dört çeker modunda sürücülere kolaylık sağlıyor.

Nissan'ın yayınladığı basın bülteninde motor yelpazesine dair herhangi bir değişiklikten bahsedilmedi. İlk olarak önümüzdeki ay Tayland'da satışları başlayacak olan Navara daha sonra diğer pazarlara sürülecek.