Yeni Nissan Micra Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Dünyada otomotiv sektörü önemli gelişmelere sahne oluyor. Daha çok elektrikli otomobillere yönelim artarken bir yandan da benzinli araçlar teknoloji ile uyum sağlamaya çalışıyor. Böylece ortaya birçok farklı model çıkıyor. Bunlardan birisi de Nissan Micra oldu.

Nissan Micra modelinin yeni versiyonu özellikle dış tasarımı açısından dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca iç tasarımına baktığımızda genel bir konfor sağladığını söyleyebiliriz. Bu aracın en çok ön plana çıkan tarafı konforlu olması. Özellikle şehir içi trafiğinde konforlu bir yolculuk yapmanız için tasarlandı.

Yeni Nissan Micra özellikleri ve tasarımı

Nissan tarafından geliştirilen bu yeni otomobil özel bir kasa yapısına sahip. Nissan V Motion ön ızgara 17 inç alüminyum jant ve gizli arka kapı kolları bu aracın tasarımında ön plana çıkıyor. İç tasarımına baktığımızda geniş koltuk mesafesi, geri görüş kamerası, akıllı eğlence sistemi ve spor direksiyon simidi kendisini belli ediyor.

Aracın koltukları şehir içi trafiğinde konforlu bir yolculuk yapmak için tasarlandı. İzole edilmiş sessiz iç kabin, ergonomik koltuklar, otomatik klima kontrolü ve esnek bagaj alanı aracın kullanımını çok daha keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Yeni Nissan aracında güvenlik üst seviyede

Nissan tarafından geliştirilen bu yeni araçta güvenlik üst seviyede olacak. Lastik basıncı görüntüleme sistemi ile birlikte buradan kaynaklanabilecek tüm kazalar engellenebilecek. Bazı sürücüler ne yazık ki bu tür hatalardan dolayı zor anlar yaşayabiliyor.

Ayrıca bu araçta 6 standart hava yastığı yer alıyor. Böylece hem sürücünün hem de yolcuların can güvenliği sağlanmış olacak. Aracın fiyatı ise 380 bin TL ile başlayıp 439 bin 400 TL düzeyine kadar çıkacak. Peki siz bu yeni Nissan modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.