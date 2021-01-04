Yeni Nissan Juke, Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Yaklaşık olarak 10 sene evvel, Nissan Juke piyasaya ilk çıktığı dönemler, crossover segmenti günümüzdeki kadar ön planda değildi. Japon otomotiv devi, çıkış gerçekleştirdiği segmentin yanında, otomobilin tasarımı ile de farklı bir bakış açısı ortaya koymuştu.

Juke, özellikle ilk çıktığı dönemde tasarımı hususunda oldukça sert bir biçimde eleştirilmişti. Dönemine göre 'aykırı' tasarımı ile arada kalan modele, gözler sonradan alışmaya başladı.





Nissan için tahmin edilenden daha iyi bir başarıya ulaşan Juke'a yenilik zamanı uzun süredir gelmişti. Juke'un yurt dışında lansmanının yapılmasının ardından yaklaşık olarak bir yıl geçti fakat Türkiye'ye ne zaman geleceği tam bir soru işaretiydi.

Japon otomotiv devi, Türkiye lansmanı için 27 Ocak tarihine vurgu yaptı. Gerçekleştirilecek tanıtımın ardından, aracın tüm detayları ortaya çıkmış olacak.





Motor seçenekleri

Nissan Juke, tasarımındaki değişimlerine, yürüyen aksanında da devam ediyor.

1.0 litre hacmindeki 3 silindirli turbo benzinli bir motor, Juke ile birlikte sürücülerin hizmetinde olacak. Söz konusu motorun Renault-Nissan ortaklığı doğrultusunda üretildiğini belirtmekte fayda var.

118 hp ile Nissan Juke'un iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Baz modeli önden çekişli olan aracın, isteğe bağlı olarak dört çekerli versiyonları da sunulacak. 6 ileri manuel vitesin yanında, otomotiv vites seçeneğinin de olması bekleniyor.

















