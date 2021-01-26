Yeni Nissan Juke, sınıfının kurallarını yeniden yazmaya geldi!

11 yıl önce B-Crossover’ın öncüsü olarak lanse edilen Juke, bugüne kadar dünyada yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından tercih edildi. Tasarımı ve otomobil içi eğlence anlayışı ile ayrışan Yeni Juke, güvenli sürüş özellikleri, yüksek performansı ve ileri teknolojik özellikleri bir arada buluşturuyor.

Yeni Juke, tüm versiyonlarında 8” dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto sistemlerini standart olarak sunuyor.

Nissan Intelligent Mobility özelliklerine sahip yeni Juke’un, 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo şarjlı 115 beygir gücünde olan motoru, 6-ileri manuel vites ya da 7-ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri sayesinde yüksek performans ve yakıt tasarrufu avantajlarıyla ön plana çıkıyor.

Kendine has kişiliği ile kompakt crossover araç sınıfında çığır açan yeni Juke, ilk çıkışından on bir yıl sonra, B-SUV araç kategorisi kurallarını yeniden yazmak üzere lanse edildi. Yeni nesil Nissan Juke, keyifli sürüş özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli gövdesi ile performans ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon tüketici tarafından tercih edilen Juke’un yeni nesli, tasarım, teknoloji ve performansa değer verilirken pratik detayları da gözden kaçırmayan sürücülere hitap etmek için tasarlandı.

Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak.

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, Yeni Nissan Juke’un Türkiye pazarına girişi için: ”Dünyada ve Türkiye’de SUV sınıfının öncüsü Nissan olarak, iddialı ve güçlü teknolojik donanımıyla Yeni Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmaktan mutluyuz. Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip Yeni Juke, standart olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.” dedi

Atletik Tasarım

Nissan Juke, genişleyen boyutları ve sportif tasarımıyla platinum paketten itibaren sunulan 19 inç alaşımlı jantları B-SUV sınıfında yeni standartlar belirlemek üzere geri döndü. Lansman rengi olan yeni Gün Batımı kırmızısı rengini de ürün gamına ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak.

LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED arka stopları standart olarak sunan Yeni Nissan Juke, Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli ön farlara da sahip.

Geniş İç Hacim

Nissan Juke bir önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm’lik artan diz mesafesi, yine 2,2 cm’lik artan baş mesafesi ile arkada oturan yolculara oldukça geniş bir alan sunarken, %20 artan 422 litrelik bagaj hacmi ile de öne çıkıyor. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla konfor sağlayan Nissan Juke; 7” gelişmiş sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart mono-form koltuklar ve Alcantara® yarı deri koltuk döşemeleri ile birleşerek araçta seçkinlik hissini artırıyor. Özellikle orta paketten itibaren standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma sistemi sayesinde yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Yeni Juke iki farklı kumaş iç döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk paketi ile sunuluyor.

Yüksek Performans

Sportif yeni Nissan Juke, şimdi çok daha çevik ve kullanıcılara daha yüksek performans sunuyor. 4.210 mm boyu, 1.595 mm yüksekliği ve 1.800 mm genişliği ile daha büyük boyut ve hacme sahip olan Yeni Juke, şimdi 23 kilo daha hafif. Yeni Juke ayrıca, kuvvetli çelik gövdesi ile çok daha güçlü, sağlam ve dengeli. Bu özellikleri sayesinde sürücülere virajlarda yüksek performans sunarken, iyi de bir yol tutuşu sergiler.

Yeni Nissan Juke, 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motoruyla gelişmiş performans gösterirken yakıtta da tasarruf sağlıyor. 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) sayesinde sürücüler, sürüş seçeneklerini ihtiyaca göre değiştirebiliyor ve yolculuklarından bu sayede keyif alıyor.

Gelişmiş Teknoloji ve NIM (Nissan Intelligent Mobility) Özellikleri

Yeni Juke, Nissan’ın bilgi-eğlence ve sürücü yardım teknolojileri ile donatıldı. Yeni Juke segmentinde öncü olarak; Tekna versiyonundan itibaren Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, Trafik İşaret Tanıma Sistemini standart olarak sunmakta. Bunlara ek olarak, Platinum Premium versiyonunda mevcut olan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile de segmentinde eşsiz bir yol güvenlik teknolojisi sunuyor.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ve BOSE® Personal® Plus Ses Sistemi

Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile tüketiciler, Apple CarPlay® ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorlar. Buna ek olarak, Platinium Premium versiyonunda yer alan navigasyon özelliği ile de artık gitmek istedikleri yere en kısa yoldan ulaşabilecekler.

Yeni Juke’un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile 360° kişiselleştirilebilir müzik deneyimi sunan Bose® Personal® Plus ses sistemi, sürücü ve yolculara keyifli ve zengin bir müzik deneyimi sunuyor.

Yeni Juke’un Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte tamamlanan Nissan SUV ailesi şimdi çok daha güçlü.

Yeni Juke Lansmana özel olarak 229.900 TL’den başlayan fiyatlarla heyecanına eşlik edecek sahiplerini bekliyor.