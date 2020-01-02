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Yeni NISSAN JUKE, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Yeni NISSAN JUKE, bisikletli ve yaya algılama gibi yenilikçi, aktif güvenlik teknolojilerinin yanı sıra küçük SUV sektöründe bir ilk olan, “Kör Nokta Müdahalesi” gibi NISSAN’ın Akıllı Hareketlilik özellikleriyle, bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli küçük SUV otomobili seçildi.

Yeni NISSAN JUKE, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Yeni NISSAN JUKE, bisikletli ve yaya algılama gibi yenilikçi, aktif güvenlik teknolojilerinin yanı sıra küçük SUV sektöründe bir ilk olan, “Kör Nokta Müdahalesi” gibi NISSAN’ın Akıllı Hareketlilik özellikleriyle, bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli küçük SUV otomobili seçildi.

02 Ocak 2020 Perşembe 14:16
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Yeni NISSAN JUKE, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

JUKE, özellikle güçlü yapısı, çarpışmadan kaçınma teknolojisiyle birlikte çocuk ve yetişkin koruma testlerinde gösterdiği olağanüstü performansıyla ödüllendirildi.

Yetişkin ve çocuk yolcu korumada mükemmellik

JUKE ayrıca, yüksek kuvvetli çelikten gövdesi ile sağlam ve direnci arttırıcı yapısıyla yolcu emniyeti açısından çok önemli bir yapıya sahip. JUKE’un bu özelliği herhangi bir darbe sırasında darbenin yolcuya ulaşmadan önce kuvveti emiyor ve dağıtıyor. Yeni JUKE bu özellikleriyle Euro NCAP’ten yetişkin korumada %94, çocuk korumada ise %85 olarak puanlandı.

Savunmasız yol kullanıcılarına dair muazzam koruma

Bisikletli ve yaya koruma testlerinde %81’lik puan alan Yeni JUKE, sahip olduğu Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi, Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi ile tam kapsamlı şekilde segmentinde eşsiz yol güvenlik teknolojisi seçenekleri sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi de, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor.

Güvenlik yardımı

Euro NCAP tercihini ilk olarak daima kazaların önlenmesi yönünde kullanıyor. Bu nedenle sürücülerin çarpışmadan kaçınmasına yardımcı olan teknolojiye puan veriyor. 2019 derecelendirmelerinde de yasal güvenlik gereksinimlerinin ötesine geçerek piyasadaki en son ve ileri güvenlik yeniliklerini yansıtan modelleri ödüllendiriyor.

Yeni JUKE, NISSAN Akıllı Hareketlilik teknolojileri sayesinde bu alanda da %73’lük bir oranla yüksek puan aldı. Seçilen modellere göre, akıllı teknolojileri içeren kapsamlı bir pakette, gelişmiş sürüş yardımını içeren NISSAN ProPILOT özelliği de sunuluyor. Bu özellik JUKE'un sürüş sırasında, diğer araçlarla olan güvenli mesafesini koruyarak şeritte tutuyor ve yol almasını sağlıyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda ve yollardaki yoğun trafik sırasında sürücünün stresini hafifletmeye yardımcı olmak adına otonom sürüş için kullanılan önemli bir başlangıç olarak görülüyor.

Ayrıca küçük SUV segmentinde birinci sınıf bir özellik olan Kör Nokta Müdahalesi ile JUKE, yan şeritteki diğer sürücü tarafından görülmediğinde bunu algılıyor ve kendi şeridine çekilerek tehlikeden uzaklaşıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile de park yerinde geri geri çıkarken çarpışmaları önlüyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 14:20
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