Yeni Nesil Teknolojilerin Lider Markası Chery, Hibrit Teknolojisinde Yeni Standartlar Belirliyor

Yeni nesil teknolojinin lideri Chery, "kullanıcı merkezli" bir yaklaşım izliyor ve kendi teknoloji entegrasyon avantajlarıyla kullanıcılara kaliteli, düşük karbonlu, çevreci bir seyahat deneyimi yaşatmayı taahhüt ediyor. Chery’nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, “akıllı” üretimde bir başka önemli sıçrama olarak kabul edilen küresel hibrit teknolojisinin gelişimi için yeni bir standart belirledi. Chery’nin "DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi", tamamen bağımsız Ar-Ge ile hibridizasyon için dört temel bileşeni benimsiyor. Yeni mimari, akıllı ilerlemenin benzeri görülmemiş avantajlarını ortaya koyan i-HEC Akıllı Verimlilik, i-BMS Akıllı Güç ve i-DHT Akıllı Çekirdek olmak üzere üç sisteme sahip.

Yeni nesil teknolojilere öncülük ediyor

Chery, Çin otomobil endüstrisinin kalite gelişimini sürekli olarak iyileştirmek ve kullanıcılara sürekli gelişen bir değer deneyimi sağlamak için teknoloji ile liderlik etmeye ve yenilikler uygulamaya kendini adamış durumda. Kullanıcıların teknolojiyle ilgili endişelerini ele alan Chery, hibrit pazarında yeni standartlar belirliyor.

Chery'nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, yeni bir çözüm sunarak çevre koruma hedeflerine ulaşıyor. Chery “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi” kapsamındaki yeni enerji ürünleri, "hız", "uzun süreli dayanıklılık" ve "enerji tasarrufu" avantajlarıyla kullanıcıların gerçek sorunlarına mükemmel bir şekilde cevap veriyor.

Yeni teknoloji ile 1000 km’nin üzerinde menzil

Chery'nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, markanın hafif, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kayıplı özel hibrit batarya sistemi ile donatıldı. Bu özel hibrit batarya Chery'nin özel DHT hibrit sistemi ile kullanıldığında “1+1>2” etkisi yaratıyor. Sadece 1000 km’nin üzerinde bir menzile kolayca ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek güç üretimi, daha eğlenceli bir sürüş ve daha kontrollü bir yapı gibi avantajlar sunuyor.

Hem yerel hem de global pazarda büyüme

Kapsamlı bir “ivmelenme sürecinde” olan Chery Group, pazardaki satışlarını, ürün kalitesini ve müşteri itibarını önemli ölçüde iyileştirdi ve hem Çin’de hem de global pazarda önemli bir büyüme kaydetti. Chery, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %111 artışla 141.767 araç sattı. Ocak-Ekim arası kümülatif satış hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %38.8 artışla 1 milyon 26 bin adedi aşacak biçimde gerçekleşti. Böylelikle yıl içinde kümülatif satışlar ilk kez bir milyon aracı aştı.

Artan satış başarısının altında, Chery'nin son yirmi beş yılda güç aktarma sistemlerinde kaydettiği gelişme, hibrit sistemin uluslararası alanda başarılı gelişimi ve bunun yanı sıra yabancı şirketlerin teknik engellerini aşmadaki “teknik üstünlüğü” yatıyor. Chery, teknoloji alanındaki ileriye dönük atılımını gözler önüne sermek için, yakın bir zaman önce Çin'in Anhui kentinde “2025 Chery Teknoloji Günü” etkinliğini düzenledi ve ardında EEA5.0 Mimarisi ile akıllı uçuş kabini gibi bir dizi yenilikçi teknoloji sergiledi.