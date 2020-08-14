Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlar içinde! Halka açık alanda görüntülendi...

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, 1.33 litre hacimli turbo benzinli motoruyla geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına girmişti.

Daha önce casus fotoğrafçılara yakalanan yeni nesil Nissan Qashqai, bu kez halka açık yollarda görüntülendi ve otomobil hakkında daha net fotoğraflar elde edildi.

Kamuflaj ve sahte gövde kaplaması nedeniyle detayların gizlendiği fotoğraflarda, şirketin yeni "V formlu ızgarası" kendini açık bir şekilde belli ediyor.

2021 Qashqai, boyut olarak güncel modelden pek farklı görünmüyor. Bu nedenle fotoğraflar, Qashqai'nin CMF platformu ile yola devam edeceği iddialarını doğrular nitelikte.

Fotoğraflardan birinde araçtaki kabin de kendini gösteriyor. Ancak daha fazla detay için malesef bu fotoğraflar yeterli değil.

Tahminler, Japon SUV'nin yepyeni teknolojiler ve konsol dizaynı ile geleceği yönünde. Malzeme kalitesinin de artacağı iç mekânda daha fazla yaşam alanı ve güvenlik donanımına da muhtemelen yer verilecek.

2021'E KADAR TANITILMASI BEKLENİYOR

Nissan'ın yeni Qashqai modelini 2021'e kadar tanıtması bekleniyor, ancak aracın yollara çıkması önümüzdeki senenin ilk çeyreğini bulabilir.