“Yeni Nesil Lider” Nissan Qashqai Türkiye’de

Lider DNA’sına sadık kalarak, göz alıcı iç ve dış tasarımı ile premium ruhunu yansıtan Nissan Qashqai’nin yeni nesil tasarım felsefesi V Motion Ön Izgara, ince ve keskin hatlarıyla öne çıkan LED farları ve modelde ilk kez sunulan siyah/gri tavan tasarımıyla göze çarpıyor. NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar ve iç dizaynın geliştirilmiş teknolojisi ile sınıfının kurallarını belirleyen Nissan Qashqai’nin 3. jenerasyonu 17 Ocak 2022 itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni nesil Nissan Qashqai’nin yüksek tork değeri, düşük yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonuna sahip 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği içeren geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı dikkat çekiyor.

Yeni Nissan Qashqai, yenilikçi dış tasarımı, teknolojik iç mekanı, yeni konfor özellikleri ve geliştirilmiş sürüş dinamikleri ile C-SUV’de kuralları yeniden belirliyor. Yeni nesil Nissan Qashqai’de kullanılan yeni CMF-C platformu sayesinde %41 daha dayanıklı (rijit), güvenli ve geniş bir yapı sunarken sürüş keyfi konusunda da çıtayı yükseltiyor.

Yeni Nesil Lider segmentindeki gelişmiş konfor özellikleri ile öne çıkıyor

Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor. Nissan’ın Türkiye’deki modellerinde ilk kez yeni Qashqai’de tanıtılan masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneği ile yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Yeni Qashqai gelişmiş araç içi bilgi ve eğlence teknolojileri sunuyor

Sınıfının en geniş ekranlarından birine sahip olan ve Qashqai’de ilk kez kullanılan 12,3” genişliğindeki tamamen dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilen 13 farklı bilgilendirme ekranı seçeneğiyle sürücünün dijital sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. İç mekan tasarımında kablosuz Apple CarPlay altyapısına sahip 9” genişliğindeki dokunmatik bilgi-eğlence ekranı öne çıkıyor. Ayrıca BOSE mühendisleri ile geliştirilen 10 hoparlörlü (8 hoparlör & 2 Subwoofer) ses sistemi yolcuların müzik deneyimini keyifli hale getiriyor.

Yeni Nissan Intelligent Mobility özellikleri

Yeni Qashqai’de sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

Türkiye pazarında C-SUV modeller arasında hafif hibrit teknolojisine sahip tek model

Nissan yeni Qashqai’nin motorunda daha fazla verimlilik sağlayan ve karbon emisyonunu azaltan hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini kullandı. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor.

Türkiye pazarında C-SUV modeller arasında hafif hibrit teknolojisine sahip tek model olan yeni Qashqai, 270 Nm (CVT) ile segmentindeki en yüksek tork değerlerinden birini sunuyor.

4x4 Çekiş Sistemine sahip Qashqai sınıfında rakipsiz

Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemi ile sunan ve segmentindeki ilk model olan yeni nesil Qashqai, bu sayede daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

4x4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor. Arka bağımsız süspansiyon otomobilin yol tutuşuna katkı sağlıyor ve özellikle arka koltukta oturan yolcular için maksimum konfor sunuyor.

Yeni Qashqai’de 3 farklı sürüş modu standart olarak sunuluyor: Eco, Standard, Sport.

4x4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: Off-road ve Kar.

Yeni X-Tronic CVT otomatik vites üzerinde, hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisine entegre edilmek üzere çeşitli geliştirmeler yapıldı. Şanzımanın içindeki sürtünme %29 azaltılırken yapısı %14 daha kompakt hale getirildi. Aynı zamanda sürüş zevkini arttırmak için vites geçiş tepkileri daha sportif hale getirildi ve Qashqai’de ilk kez yer alan, direksiyonun arkasında bulunan vites kulakçıkları eklendi.

Yeni Qashqai tasarımı ve performansıyla liderliğini devam ettirecek

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, “Nissan Qashqai 10 yıldan uzun süredir Türkiye’nin gözdesi. Şimdi baştan aşağı yenilenmiş haliyle dünya prömiyerinin ardından Türkiye’de de satışa sunuyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, fark yaratan özellikleriyle segmentinde çıtayı yine yukarı taşıyacak. Özellikle dinamik ve şık çizgisini devam ettiren yeni nesil tasarımıyla yollarda hemen fark edilecek. Sahip olduğu hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle hem performans ve verimlilik konusundaki beklentileri fazlasıyla karşılayacak hem de düşük karbon emisyonu ile sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak. Yeni nesil Nissan Qashqai’nin konforlu sürüşe katkı sağlayan birçok teknolojik donanım özellikleri ile sınıfının standartlarını yeniden belirleyeceğine ve tüketicilere benzersiz bir sürüş deneyimi sunacağına inanıyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, Crossover tutkunlarının beklediğine değecek.”

Yeni Nissan Qashqai, 4 farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4x4 çekiş sistemi seçeneği ile, 626 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

YENİ QASHQAI hakkında:

Teknik özellikler:

1.3 Litre Benzinli Hafif Hibrit (Mild Hybrid) 6 İleri Manuel XTRONIC CVT 4x2 4x2 / 4x4 Güç PS (kW) 158 (116) Tork Nm 260 270 Emisyon g/km 142 144 / 158 Yakıt Tüketimi (Şehir İçi – Düşük Faz ) l/100 km 8,4 7,9 / 8,8 Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı – Yüksek Faz) l/100 km 5,3 5,4 / 5,9 Yakıt Tüketimi (Karışık) l/100 km 6,3 6,4 / 7,0 Uzunluk (*) mm 4425 (+31) Yükseklik (*) mm 1625 (+30) Genişlik (*) mm 1835 (+29) Aks Mesafesi (*) mm 2665 (+19) Direnç katsayısı (Cd) 0.316

*(önceki Qashqai'ye göre boyutlarda değişiklik)