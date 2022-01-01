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Yeni Nesil Lexus NX “Güvenli Otomobil” Ödülü’nü Aldı

Premium otomobil üreticisi Lexus’un yeni nesil NX modeli, segmentinde dikkat çeken yeni güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Lexus, her zaman güvenlik konusundaki inovasyonlarıyla bilinen bir marka olarak Türkiye’de nisan ayında satışa sunulacak tamamen yeni NX’te de güvenlik özelliklerini daha ileriye taşımayı başardı.

Otovitrin 01.01.2022, 10:09
Yeni Nesil Lexus NX “Güvenli Otomobil” Ödülü’nü Aldı

NX’te yer alan Güvenli Çıkış Asistanı ve yeni e-latch elektronik kapı açma sistemi, Fransa’da 2021 Otomobil Ödülleri’nde prestijli “Güvenli Otomobil” unvanını kazandı.

Yeni NX, üçüncü jenerasyon Lexus Safety System + ile donatılan ilk Lexus modeli olarak kaza riskini tespit etmek ve önleme konusunda yeni standartları belirliyor. Otomotiv dünyasında büyük beğeni toplayan Güvenli Çıkış Asistanı, Lexus’un tek bir dokunuşla açılan elektronik kapı açma sistemiyle bağlantılı olarak çalışıyor. Kör Nokta Monitörü’nün radarını kullanarak etraftaki trafik akışını izleyen araç, kapının bir aracın veya bisiklet kullanıcısının önüne açılma riski olduğunda, sesli ve görsel uyarıyla birlikte kapının açılmasını engelliyor. Bu süreç, araçtan güvenli bir şekilde inmenizi sağlayan size tahsis edilmiş özel bir şoför gibi çalışıyor.

Lexus, bu güvenlik teknolojisini elektronik kapı sistemiyle kombine eden ilk üretici oldu ve Fransa’nın prestijli 2021 Otomobil Ödülleri’nde Güvenli Otomobil unvanıyla taçlandırıldı. Lexus, Güvenli Çıkış Asistanı’nın, kapının açılmasıyla gerçekleşen kazaların yüzde 95’inin önlenebileceğini tahmin ediyor.

Her zaman yenilikçi güvenlik teknolojileri sunan Lexus, trafik kazalarını, yaralanmaları ve ölümleri engellemek olan nihai hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tamamen yeni NX, yeni güvenlik teknolojilerinin verimli bir şekilde araca nasıl adapte edilebileceğinin bir kanıtı oldu.

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