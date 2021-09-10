Yeni Mobilfluid 428 Traktör ve İş Makinesi Yağı Her Mevsim Ekstra Yüksek Performans Sağlıyor!

Yüksek kalitede baz yağlar ve gelişmiş katık teknolojisi kullanılarak formüle edilen Mobilfluid 428, üst düzey sürtünme kontrolü, kesme dayanımı, aşınmaya karşı koruma ve yüksek basınç altında azami performans özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobilfluid 428, yağ ve ekipman ömrünü uzatan yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılık özelliklerini SAE 10W-30 viskozite sınıfında yerine getiriyor. Global çapta faaliyet gösteren birçok makine-ekipman ve şanzıman üreticisinin belirli ürünlerinde kullanılmak için onay alan Mobilfluid 428, çok sayıda markanın da şartnamesini karşılıyor veya tavsiye ediliyor. Mobilfluid 428, traktör ve iş makinelerinin modern güç aktarma sistemlerinde, tahrik akslarında, debriyajlarında ve her tür hidrolik pompa - dişli parçalarında kullanılabiliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle otomotivden endüstriyel yağlara kadar bir çok alanda çözümler üreten Mobil, yeni traktör ve iş makinesi yağı Mobilfluid 428’i pazara sundu. Başta traktör olmak üzere farklı koşul, ortam ve mevsimlerde çalışan ağır hizmet arazi ekipmanlarına yönelik olarak geliştirilen Mobilfluid 428, sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor. Traktör ve iş makinelerinin performansını üst düzeye çıkarmak için tasarlanan çok amaçlı Mobilfluid 428, modern güç aktarma sistemlerinde, tahrik akslarında, debriyajlarında ve her tür hidrolik pompa - dişli parçalarında kullanılabiliyor. Mobilfluid 428, sahip olduğu gelişmiş formülü ve yüksek viskozite indeksi sayesinde tarım, inşaat ve taş ocağı gibi farklı arazilerdeki zorlu çalışma koşullarında kolaylık sağlıyor.

Mobil mühendislerince tasarlanan Mobilfluid 428’in üstün yağ filmi kesme dayanımı ve hava kontrolü, geleneksel CVT'lerde (hidrolik pompa ve planet dişli parçalarında) kullanıma uygunluk gösteriyor. Kontrollü sürtünme karakteristiği ise ıslak fren ve kuyruk mili (PTO) ses ve titremelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Yüksek kalite baz yağlar ve gelişmiş katık teknolojisi sayesinde Mobilfluid 428, üst seviye ısıl kararlılık ve yüksek kesme dayanımı özelliklerini SAE 10W-30 viskozite sınıfında yerine getiriyor. Böylece ürün, ilgili şanzıman ve hidrolik aksam üreticilerinin gereksinimlerine cevap veriyor. Global çapta üretim gerçekleştiren birçok makine-ekipman ve şanzıman üreticisinin belirli şartnameleri için onay alan Mobilfluid 428, ayrıca çeşitli şartnameleri karşılayan farklı uygulamalar için de tavsiye ediliyor.

Aşınmalara ve yüksek basınca karşı üstün dayanım

Traktör, zirai araçlar ve iş makineleri gibi ağır hizmet ekipmanları, uzun saatler boyunca güç gerektiren bozuk / zorlu zeminlerde çalışabildiği gibi, yaptığı işe bağlı olarak tonlarca yükü kaldırma ve taşıma işlevini de yerine getirebiliyor. Bu operasyonlar ise yüksek yükler altında maksimum tork seviyesini sunabilen aktarma organları ve yüksek basınçlar altında zorlanmadan çalışabilen hidrolik sistem parçalarıyla mümkün oluyor. Mobilfluid 428, sahip olduğu yüksek viskozite indeksiyle aşırı yüklemelerdeki sürtünmelere karşı ekipman dayanımına katkı sağlıyor ve kesintisiz çalışmalara olanak tanıyor. Düşük sıcaklık performansıyla da dikkat çeken ve soğuk havalarda etkili bir yağlama sunan Mobilfluid 428, sahip olduğu formül ve değerlerle aşınmalara karşı direnç gösteriyor. Mükemmel pas ve korozyon koruyuculuğu sayesinde ıslak ve nemli ortamlarda ekipmanın korunmasına destek oluyor. Ayrıca mükemmel ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu ve birikinti oluşturmuyor, sızdırmazlık malzemelerinin korunmasına, ekipmanın ve yağ ömrünün uzamasına imkan tanıyor.

Mobilfluid 428 sahip olduğu üstün özelliklerle çalışma maliyetlerinin azalmasında da önemli rol oynuyor. Daha uzun ekipman ömrü ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak, kullanıcısına daha kesintisiz çalışmayla üretkenliğini ve makine performansını artırma fırsatı sunuyor.